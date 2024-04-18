محافظ بني سويف يناقش آلية تطبيق قرار تحديد وتحصيل رسوم النظافة "للوحدات السكنية والتجارية"

ناقش الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف ، آليات تطبق قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي رقم 114 لسنة 2024 ، بشأن تحصيل رسوم النظافة للوحدات السكنية والتجارية ، والتي سوف يتم تحميلها على فاتورة الكهرباء ضمن رسوم خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات "رسوم النظافة".

وجاء ذلك خلال اجتماعه برئيس قطاع الكهرباء المهندس أحمد قرني ، والمحاسب محمود خاطر مدير عام الشؤون التجارية بالقطاع ، وفي حضور اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد

وتم استعراض تفاصيل وتفسير القرار والخطوات التنفيذية التي سينفذها القطاع لتطبيقه على أرض الواقع ، ومناقشة آليات الرقابة على عملية التحصيل وضمان تنفيذ الخدمة بالشكل المطلوب

ووجه المحافظ مسؤولى قطاع الكهرباء بحصر شامل ودقيق للعقارات الخاضعة لرسوم خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات وتحديد قيمة الرسوم المستحقة على كل وحدة أو عقار طبقاً للتصنيفات الموضحة بقرار رئاسة مجلس الوزراء ، مع ضرورة التنسيق المستمر بين قطاع الكهرباء والوحدات المحلية فيما يتعلق بعملية التحصيل والحصر الدقيق.

وأكد المحافظ أهمية وضرورة توعية المواطنين بأهمية القرار الذي جاء تعديلاً لبعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم إدارة المخلفات الصادرة بقرار رئاسة مجلس الوزراء رقم 722 لسنة 2022؛ إذ يتوقع أن تساهم عملية تحديد رسوم خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات في تحسين مستوى النظافة العامة على مستوى المحافظة من خلال زيارة الموارد المالية اللازمة لدعم منظومة النظافة وتطوير البنية التحتية.