"صيدلة بني سويف" تنظم اليوم العلمي الأول لقسم الكيمياء التحليلية

نظمت كلية الصيدلة بجامعة بني سويف تحت رعاية الدكتور منصور حسن، رئيس الجامعة، اليوم العلمي الأول لقسم الكيمياء التحليلية تحت عنوان "مراقبة الجودة الصيدلية".

وجاء ذلك تحت إشراف الدكتور باسم أنور عميد كلية الصيدلة، والدكتورة شهيرة المنشاوي وكيل الكلية، والدكتورة نهال فايق رئيس قسم الكيمياء التحليلية، جاء ذلك بحضور الدكتور احمد عبد الله رئيس شعبة الصيادلة بالغرفة التجارية، والدكتورة دعاء رمضان مدير فرع هيئة الدواء المصرية ببني سويف، والدكتور احمد عاطف مدرب دولي معتمد بأحد الشركات الدوائية، وسط حضور لافت من أعضاء هيئة التدريس بالكلية، والطلاب.

وأوضح رئيس الجامعة، أن اليوم تضمن إلقاء عدد من المحاضرات والمناقشات العلمية لإثراء الطلاب والباحثين حول مراقبة الجودة في مجال الأدوية، وتقييم المشروعات الخاصة بطلاب الفرقة الخامسة في مقرر مراقبة الجودة الصناعية من قِبل لجنة تحكيم متخصصة، ومناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بمهنة الصيدلة والتأهيل لسوق العمل.