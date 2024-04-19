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الجمعة 19 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

اليوم.. بيع وتسجيل أول سيارة بالشهر العقاري بعد توفير الخدمة عبر "المتنقلة"

السيارات
السيارات
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تلقى الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، تقريرًا أعدته لجنة إدارة مشروع سوق السيارات، والذي يعقد بعد افتتاحه "بشكل تجريبي" لخدمة أبناء المحافظة والمحافظات المجاورة، على مساحة  2 فدان بالقرب من منزل محور عدلي منصور من ناحية الشرق، وتم دعمه ببعض المرافق والخدمات الأساسية، ضمن خطة المحافظة لتحقيق الاستغلال الأمثل لموارد ومقومات المحافظة، وذلك في إطار الاستراتيجية التنموية المحلية العامة للمحافظة.

وتضمن التقرير، الذي عرضه رئيس اللجنة مؤمن على، الإشارة إلى أن اليوم الجمعة، الموافق ١٩ أبريل، تم خلاله تسجيل بيع وتسجيل اول سيارة بالشهر العقاري، بعد توفير خدمة الشهر العقاري عبر السيارات المتنقلة، وذلك في ظل توفير الخدمات الأمنية والمرورية  والبريدية وخدمات، بجانب  الشهر العقاري، بجانب استمرار  قيام اللجنة بدراسة وتحديد الأنشطة الواجب توافرها داخل منطقة الخدمات  المزمع إنشاؤها والتي تشمل (تقديم مأكولات، مشروبات، تصوير أوراق ومستندات، فحص سيارات...).

وأشار محافظ بني سويف، إلى أهمية تضافر جهود الجهات المعنية خاصة في المراحل الأولية للبدء في تشغيل سوق السيارات، مع التأكيد على دور أصحاب المعارض في الدفع بالمشروع ،مما يشجع على  إمكانية زيادة المساحة المخصصة ، ودعمها بمزيد من الخدمات وتوفير كافة التيسيرات اللازمة في هذه المنطقة، لاسيما في ظل وقوعه في مكان حيوي متميز.

سوق السيارات بني سويف