المطران عطا الله حنا يزور دير القديس جاورجيوس في بالضفة الغربية

قام المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس اليوم بزيارة روحية رعوية تفقدية الى دير القديس جاورجيوس التاريخي للروم الارثوذكس في بلدة الخضر بجوار مدينة بيت جالا بالضفة الغربية، بمناسبة الصوم الاربعيني المقدس وكذلك خدمة المديح الكبير.

ولدى وصول نيفاته كان في مقدمة مستقبليه قدس الارشمندريت بورفيريوس رئيس الدير وعدد من ابناء الرعية من المناطق المجاورة والمحيطة بالخضر ، ومن ثم اقيمت خدمة المديح الكبير والاخيرة في كنيسة دير القديس جاورجيوس حيث الايقونة العجائبية للقديس وقد شارك الى جانب سيادته في هذه الخدمة قدس الارشمندريت بورفيريوس والشماس افلوجيوس وذلك بحضور حشد من المصلين من بيت لحم وبيت ساحور وبيت جالا وغيرها من الاماكن وقد رتلت جوقة الكنيسة .

وفي نهاية الخدمة كان هنالك حديث روحي لسيادة المطران حيث تحدث سيادته عن روحانية الصوم كما ومكانة السيدة العذراء في الكنيسة .

ومن ثم انتقل الجميع الى قاعة الدير حيث كانت هنالك مائدة محبة صيامية في اجواء اخوية حيث قدم سيادته بعض التوجيهات الروحية شاكرا من بذلوا جهودهم من اجل اعداد هذه المائدة المقدمة بمحبة ومتمنيا للجميع صوما اربعينيا مباركا وان يؤهلنا الرب الاله للولوج الى اسبوع الالام وعيد القيامة المجيد .



