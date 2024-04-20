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السبت 20 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

وليد العطار: تواصلنا مع فيتوريا لسداد الشرط الجزائي.. و«صلاح» سينضم لمعسكر المنتخب المقبل

روي فيتوريا
روي فيتوريا
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أكد وليد العطار، المدير التنفيذي لاتحاد الكرة، اقتراب حل أزمة البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني السابق للمنتخب الوطني، موضحا أحقيته في الحصول على الشرط الجزائي الخاص بتعاقده مع الجبلاية.

وقال «العطار» في تصريحاته ببرنامج الكلاسيكو، الذي تقدمه سهام صالح على قناة DMC: "تواصلنا مع روي فيتوريا لتسوية الأمور وديا معه، وخلال الأسبوع المقبل ستنتهي تلك الأزمة نهائيا".

وأضاف: يحق لفيتوريا 3 أشهر كشرط جزائي في تعاقده مع الجبلاية والأمور ستحل معه وديًا ولن نسمح بدخول الاتحاد في أي أزمة خلال المرحلة المقبلة".

وأردف: كنت أقرب الأشخاص لكيروش وسوء تفاهم بسبب أحد الأشخاص أدى إلى توتر العلاقة بيني وبينه لكنني أحترمه كثيرا".

وأتم: محمد صلاح سينضم بشكل طبيعي لمعسكر المنتخب المقبل وصلاح لن يتأخر في أي وقت عم خدمة بلده. 

البرتغالي روي فيتوريا محمد صلاح معسكر المنتخب الوطني