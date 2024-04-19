الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على مستوطنين متطرفين بالضفة الغربية

وافق الاتحاد الأوروبي على فرض عقوبات على عضوين بارزين في "شباب التلة"، وهي مجموعة استيطانية صهيونية متطرفة متورطة في هجمات مميتة ضد الفلسطينيين في عامي 2015 و 2023، وكذلك بنزي جوبشتاين، وهو مؤسس "لاهافا"، وهي جماعة يهودية يمينية متطرفة ترتبط ارتباطا وثيقا بوزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتامار بن جفير، بحسب ما ذكرت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية اليوم الجمعة.

ومن المقرر فرض العقوبات، التي تشمل تجميد الأصول وحظر السفر، من قبل نظام العقوبات العالمي لحقوق الإنسان التابع للاتحاد الأوروبي، بحسب ما أعلن المجلس الأوروبي.

وقضى قادة "شباب التلة"، مئير إيتينجر، 32 عاما، وإليشا يريد، 22 عاما، فترة احتجاز في إسرائيل لقيادتهما هجمات عنيفة ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية. وتم اتهام يريد مؤخرا بـ"القتل العمد" في إطلاق النار في 4 أغسطس على قصي جمال معطان، 19 عاما، في برقة، وهي قرية فلسطينية تقع غرب رام الله.

وقام الاتحاد الاوروبي بإدراج نيريا بن بازي وينون ليفي في القائمة السوداء، وكلاهما متهم بقيادة هجمات متكررة ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية. وتم فرض عقوبات علي ليفي من قبل الولايات المتحدة في فبراير الماضى .