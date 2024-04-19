الحصاد الأسبوعي لأنشطة التنمية المحلية من 13 حتى 19 أبريل 2024



أصدر المركز الإعلامي التابع لوزارة التنمية المحلية، "الانفوجراف الأسبوعي" في نسخته الـ ٨٢ حول حصاد أهم الأنشطة والفعاليات التي أجراها اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، خلال الأسبوع الماضي في الفترة من ١٣ أبريل حتي ١٩ أبريل الجاري 2024.

نستعرض أبرز تلك الأنشطة في التقرير التالي الذي نشرته الصفحة الرسمية لوزارة التنمية المحلية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" من خلال انفوجراف كالتالي:

*السبت ١٣ أبريل*

أعلن اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، عن استئناف الدورات التدريبية بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة يوم الاثنين الموافق 15/4/2024 عقب انتهاء اجازة عيد الفطر المبارك ، لافتاً إلى أنه سيتم تنفيذ 5 دورات تدريبية في الأسبوع التدريبي القادم وهو الأسبوع الحادي والثلاثون من الخطة التدريبية للمحليات وهي: دورة تطوير العشوائيات، ودورة قانون المعاشات وآليات الخصم والاستقطاع الضريبي، ودورة التقديرات السكانية باستخدام حزمة برامج اسبكترام، ودورة برامج التنمية المحلية المطورة، ودورة تنمية الموارد الذاتية في إطار التحول الرقمي، ويستفيد من تلك الدورات 159 متدربًا من جميع المحافظات.

*الأحد ١٤ أبريل*

تلقى اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، تقريراً من غرفة العمليات وإدارة الأزمات ووحدة المخلفات الصلبة والقطاعات المعنية بالوزارة حول متابعة الأوضاع في المحافظات للتيسير علي المواطنين والعمل علي راحتهم للاستماع مع أسرهم بالعيد، بالإضافة إلي جهود رفع المخلفات البلدية الصلبة خلال أيام عيد الفطر المبارك وتنفيذ توجيهات السيد رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء، موضحًا أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بمتابعة مستمرة من المحافظين رصدت عبر منظومة التغيرات المكانية وشكاوي وبلاغات المواطنين خلال أيام عيد الفطر المبارك حوالي 500 حالة تعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والبناء المخالف استغلالاً لإجازة العيد الرسمية، مشيرًا إلي أنه تم التصدي لتلك المحاولات وإزالتها في المهد ومصادرة المعدات ومواد البناء المستخدمة وتحرير محاضر بالمخالفات ضد المخالفين وذلك بالتعاون مع قوات إنفاذ القانون وجهات الولاية بالمحافظات .

*الاثنين ١٥ أبريل*

استقبل اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة الموقف التنفيذي لإنشاء المخازن الاستراتيجية والمناطق اللوجستية للمنتجات والسلع الغذائية الأساسية والتي يتم إنشاؤها حالياً فى عدد من المحافظات من بينها الفيوم وكفر الشيخ والسويس والأقصر والشرقية وذلك في إطار جهود المحافظات بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية.

*الثلاثاء ١٦ أبريل*

تلقي اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، تقريراً بشأن أبرز الجهود والإنجازات التى تحققت بالمحافظات فى تنفيذ مشروع تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية خلال الفترة من سبتمبر 2023 وحتى فبراير 2024 فى محور واحد من المحاور الإستراتيجية القومية للسكان المحدثة 2023-2030 وهو " ضمان الحقوق الإنجابية ، بهدف الحد من معدلات النمو السكاني فى المحافظات المصرية.

واستقبل اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، اللواء إبراهيم أبوليمون محافظ المنوفية، بمقر الوزارة بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، في إطار متابعة وزارة التنمية المحلية لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء خلال اجتماع مجلس المحافظين الاخير، وكذا متابعة آخر مستجدات تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها على أرض المحافظة.

كما شارك اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية في الاجتماع الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمتابعة الموقف الحالي لعدد من المشروعات المتعثرة، وفى مستهل الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بملف المشروعات المتعثرة في عدد من القطاعات، وتكليفات فخامته المستمرة بالعمل على سرعة الانتهاء من هذه المشروعات ودخولها الخدمة.

*الأربعاء ١٧ أبريل*

شارك اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية في الاجتماع الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء لمتابعة موقف زراعة الأرز والآليات القائمة والمُبتكَرة لتعزيز إنتاجيته، وتوفيره في الأسواق للمستهلكين.

*الخميس ١٨ أبريل*

أكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، ان مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة احتفل يوم الخميس الموافق ١٨ ابريل ٢٠٢٤ بتخريج ١٢٩ متدربا اجتازوا ٤ دورات تدريبية وذلك في ختام فعاليات الأسبوع التدريبي الحادي والثلاثون من الخطة التدريبية الجديدة للمحليات للعام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٤، وتم خلال الحفل تسليم شهادات ختام الدورات للمتدربين من جميع المحافظات، لافتًا الي أن مركز التنمية المحلية بسقارة قد انتهى من تنفيذ ٤ دورات تدريبية خلال الأسبوع ال٣١ وهي دورات تطوير العشوائيات، ودورة قانون المعاشات وآليات الخصم والاستقطاع الضريبي، ودورة التقديرات السكانية باستخدام حزمة برامج اسبكترام، ودورة برامج التنمية المحلية المطورة.

كما شارك اللواء هشام آمنة في اجتماع الحكومة الأسبوعي رقم ٢٨٦ بمقرها بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وذلك لمناقشة عدد من الملفات المهمة، والذي أكد خلاله أن الدولة بمختلف أجهزتها حريصة على إتاحة الدعم اللازم للمُصنعين والمصدرين المصريين.

*الجمعة ١٩ أبريل*

أعلن اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، عن انطلاق المرحلة الثالثة والأخيرة من الموجة الـ ٢٢ لإزالة التعديات على الأراضي المملوكة للدولة والأراضي الزراعية غداً السبت الموافق ٢٠ أبريل ٢٠٢٤ ، والتي تستمر حتى ٩ مايو المقبل، وذلك تنفيذاً لتوصيات لجنة استرداد أراضي الدولة برئاسة اللواء حسن عبد الشافي مستشار رئاسة الجمهورية، وفي إطار توجيهات القيادة السياسية الخاصة باستمرار التصدي بكل قوة للممارسات غير القانونية لحالات الاستيلاء والتعديات على الأراضي الزراعية والتعامل بكل حسم مع مخالفات البناء في جميع المحافظات، للحفاظ على رقعة الأرض الزراعية ومنع التعدي عليها باعتبارها ثروة قومية ومصدراً أساسيا لإنتاج الغذاء.

وأكد وزير التنمية المحلية إن الإنجازات التي حققها برنامج التنمية المحلية على أرض محافظتي قنا وسوهاج جاءت ملبية لحرص السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي على خلق إدارة محلية قوية وفعالة قادرة على تقديم الخدمات العامة بكفاءة وفعالية، وتحسين مستوي البنية الأساسية والخدمات المقدمة في المناطق الأكثر احتياجاً، مشيرًا الي أنه منذ 2018 تم ضخ استثمارات تتجاوز 22 مليار جنيه بهدف تحسين البنية الأساسية والخدمات وتطوير الإدارة المحلية سواء خدمات ومرافق الإدارة المحلية مثل (الطرق المحلية – تحسين البيئة – التطوير الحضري وغيرها) أو خدمات خارج استثمارات الإدارة المحلية مثل (مياه الشرب – الصرف الصحي – دعم الخدمات الصحية) لافتا إلى أن عملية تخطيط ومتابعة تنفيذ وتقييم المشروعات المنفذة ضمن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر صحبها تفعيل سياسات تستهدف رفع كفاءة الأداء المحلي ليس فقط لتحسين الاستجابة لاحتياجات المواطنين بصورة أكثر كفاءة ولكن أيضاً تهيئة البيئة اللازمة لجذب الاستثمارات ودعم التنمية الاقتصادية.