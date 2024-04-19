أسعار الذهب مساء اليوم الجمعة

شهدت أسعار الذهب في نهاية تعاملات اليوم الجمعة؛ استقرارًا داخل محلات الصاغة بمختلف الأعيرة الذهبية؛ مقارنة بزيادة طفيفة سجلها أمس لم تجاوز 15 جنيهًا في الجرام الواحد.

وسجل سعر عيار 21 نحو 3240 جنيها للبيع و3260 جنيها للشراء، و الجنيه الذهب 25.92 ألف جنيه للبيع و 26.08 ألف جنيه للشراء، و عيار 14 نحو 2166 جنيها للبيع و2179 جنيها للشراء.

بينما بلغ سعر أوقية الذهب 2379 دولار للبيع و 2380 دولار للشراء و سعر عيار 18 نحو 2777 جنيها للبيع و2794 جنيها للشراء و وعيار 24 نحو 3702 جنيه للبيع و3725 جنيها للشراء.