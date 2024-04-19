رئيس أوكرانيا يدعو دول العالم لتزويد بلاده بأنظمة الدفاع الجوي

قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إن الهجوم الصاروخي الروسي على منطقة "دنيبروبيتروفسكا"، تسبب في تدمير عدة طوابق من أحد المباني السكنية ومحطة قطار في العاصمة الإقليمية "دنيبرو".

ودعا زيلينسكي في تصريحات نقلتها وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية، اليوم الجمعة إلى الحصول على المزيد من الدفاعات الجوية، وذلك في أعقاب الهجوم الذي أسفر عن مقتل ثمانية أشخاص على الأقل وإصابة أكثر من 25 آخرين.

وأضاف أنه لا ينبغي تخزين أنظمة الدفاع الجوي في المستودعات، داعيا دول العالم بتزويد بلاده بتلك الأنظمة لنشرها في المدن التي تتعرض لهجمات الروس.