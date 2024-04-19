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الجمعة 19 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة العرب

صحة غزة: الاحتلال ارتكب 4 مجازر أسقطت 42 شهيدا و63 مصابا

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قالت وزارة الصحة في قطاع غزة خلال التقرير الاحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الاسرائيلي المستمر لليوم ال 196 على قطاع غزة، إن الاحتلال الاسرائيلي يرتكب 4 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 42 شهيد و63 اصابة خلال ال 24 ساعة الماضية.

وتابعت الوزارة في بيان لها اليوم الجمعة، "لازال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول اليهم".

وأكدت الوزارة، ارتفاع حصيلة العدوان الاسرائيلي الى 34012 شهيد و76833 اصابة منذ السابع من اكتوبر الماضي.
 

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