من "تيك توك" و"فيسبوك" إلى السينما ودراما رمضان.. شباب على أسرع طريق للنجومية

الوصول إلى دور "كومبارس" صغير في فيلم أو مسلسل كان قديمًا قد يكلفك سنوات عديدة والسعي الدائم وراء الفرص والمنتجين ومخرجي الأفلام، لكن الآن وجد الغالبية من الشباب الطريق الأسهل والأسرع والأكثر انتشارًا وهو فيديوهات السوشيال ميديا خاصة منصة "تيك توك"، حيث تحقق السوشيال ميديا تأثيرًا كبيرًا في جميع المجالات، حتي أصبحت وسيلة لتحقيق حلم الشهرة والنجومية في مجال الفن وعدد من المجالات الأخرى، لكن مازال التليفزيون هو الحلم الأكبر والباب الأوسع الذي يمر منه كل موهوب ليصل إلي حلمه.

وتشهد شاشات التليفزيونات في الفترة الأخيرة وصول الكثير من مشاهير السوشيال ميديا من نجوم في التليفون إلي نجوم في شاشات العرض من خلال المشاركة في أدوار درامية، "البوابة نيوز" تعرض أبرز مشاهير السوشيال ميديا الذين ظهروا في أعمال سينمائية ودرامية وإعلانات خاصة في دراما رمضان الماضي.

أحمد أمين.. من غرفة صغيرة لاستوديوهات النهار

الممثل "أحمد أمين" الذي ذاع صيته في الفترة الماضية، قدم نفسه إلى جماهيرمواقع التواصل الاجتماعى بكل بساطة، إذ استخدم فى الفيديوهات التى قدمها ومدتها دقيقتان فقط، كاميرا موبايله، وكرسى السفرة كحامل له لتسجيل فيديوهاته من غرفة فى منزله، وتفاعل معها العديد من رواد السوشيال ميديا لما تميزت به من خفة دم كبيرة.

وبعد الانتشار الكبير لفيديوهاته، انتقل إلى شاشة التليفزيون لتقديم برنامج "البلاتوه" على قناة النهار، ليقدم أحد أشهر البرامج الكوميدية على الساحة حاليًا، يستعرض من خلاله بشكل ساخر العادات المصرية، وقدم أكثر من موسم له حتى الآن.

شادي سرور.. رائد فيديوهات السوشيال

يعتبر "شادي سرور" من رواد صناعة المحتوى عبر شبكات التواصل الاجتماعي، وكانت لديه الجرأة الكبيرة لتقديم محتوى ساخر ومتميز في بدايات انتشار موقع فيسبوك وعدم دراية الجمهور الكافية بالتعامل معه، كان ذكيً لدرجة كبيرة وقام بعرض موهبته الفنية من خلال صفحته على "فيس بوك" التى أوشكت على الوصول إلى مليون متابع في فترة وجيزة، وتتميز موهبته أنها شاملة إذ يقدم فيديوهات من تمثيله وإخراجه وتأليفه.

تأتى شهرة سرور من طريقة عرض أعماله ببساطة، مما زاد أعداد متابعى صفحته على فيس بوك إلى أكثر من 4 ملايين مستخدم، وما يقرب من مليون وسبعمائة ألف متابع عبر موقع "انستجرام"، ونال شهرة كبيرة أهلته لتجسيد بطولة فيلم مع الفنانة بشرى بعنوان "تايتنك بالعربى".

أحمد بحر كزبرة.. ع الدوغري

اشتهر مطرب المهرجانات أحمد بحر الشهير بـ" كزبرة" في فترة وجيزة لا تتخطى الأسابيع، حتى أصبح الجميع يردد مهرجان"كلها بقى ليها أخصام" الذي أطلقه على السوشيال ميديا، تم عمل فيديوهات "البلاي باك"، كما أطلق تحدي رقصة للمهرجان وقام بتقليده ما لايقل عن مليوني شخص في عدة أيام فقط، كما حالفه الحظ سريعًا وظهر في برنامج "رامز جاب من الآخر" في النصف الأول من رمضان، أما عن نصف رمضان الأخير ففوجئ الجميع بمشاركته في مسلسل كوبرا، الذي ينافس به الفنان محمد إمام، في الموسم الرمضاني المقبل ، وذلك بعد نجاحه الأخير في فيلم الحريفة مع الفنان نور النبوي، وقدم خلال المسلسل شخصية سيكا، هذا الشاب الذي يمر بالعديد من الأزمات في العمل، ولكن يحاول التخلص منها، خلال أحداث العمل.

حالفه الحظ مرة أخرى خلال أحداث المسلسل، حيث تصدرت لازمته الشهيرة "ع الدوغري" كافة مواقع التواصل الاجتماعي وأصبحت هي الترند الأكثر شيوعًأ واستخدامًا على الإطلاق على "تيك توك"، وكذلك ثنائيته المرحة مع غرام التي قامت بدورها الممثلة وئام مجدي.

صولا عمر.. مغنية وساخرة

الفنانة صولا عمر من أبرز الفنانات اللاتي حققن شهرة واسعة الفترة الأخيرة، ودخلت عالم التمثيل بقوة وحققت نجاحا كبيرا، حيث إنها في البداية كانت تقدم مجموعة من الفيديوهات عبر حسابها الشخصيبمنصة "تيك توك"، وتواكب التريند وتقدم العديد من الفيديوهات الطريفة والكوميدية، وأيضا تقديم الأغاني بطريقة كوميدية، وبعد فترة نجحت صولا أن تجذب إليها المخرجين وليس فقط جمهورها على منصات التواصل الاجتماعي.

وبدأ المخرجين يطلبون صولا في أعمالهم، حيث برعت في دورها في مسلسل موضوع عائلي على الرغم من صغر الدور، ولكن لفتت نظر الجمهور، كما شاركت في مسلسل نقل عام والضاحك الباكي وحضرة العمدة الذي عرض في السباق الرمضاني المنقضي، بالإضافة إلى اقتحامها مجال السينما ومشاركتها في فيلم خرجوا ولم يعودوا.

سلمى أبو ضيف.. موديل الإنستجرام

كانت "سلمي أبو ضيف" محجبة في الأساس وبدأت العمل في سن 16 كمذيعة راديو أونلاين في محطة «رحاب إف إم» على الإنترنت، إلى جانب عملها كعارضة أزياء كما شاركت في الاحتفال بالعيد الأول لمجلة «فوغ آرابيا»، وظهرت على غلاف المجلة بمشاركة: صبا مبارك، شيرين رضا، هيا عبد السلام وأمل بوشوشة، ولكن ذلك لم يجلب لها الشهرة، ولكن تمت شهرتها الحقيقية على موقع الصور "انستجرام" واستطاعت بجمالها المصري الأصيل أن تجذب أنظار المتابعين والمخرجين حتى شاركت لأول مرة في مسلسل "آخر الدنيا" مع هند صبري وظافر العابدين وكان ذلك نقلة نوعية لها في تاريخها الفني القصير.

استطاعت أن تحصل على أول بطولة مطلقة لها في دراما رمضان الماضي، حيث شاركت بمسلسل "أعلى نسبة مشاهدة" الذي حقق نجاحًا مذهلًا وشهد تطورًا كبيرًا لموهبتها، وكذلك قدمت دور مميز في مسلسل "بين السطور"، وشاركت بفيلم "أنف وثلاث عيون".

محمود السيسي.. تضاعفت شهرته بسبب تعليق لنجم

بدأ صانع المحتوي الكوميدي محمود السيسي أول أعماله الدرامية من خلال ظهوره في مسلسل "مكتوب عليا" مع الفنان أكرم حسني، وذلك بعدما حقق شهرة نسبية من خلال فيديوهاته وعلق عليه الفنان أحمد حلمي قائلًا"بتموتني من الضحك هشتغل معاك قريب، مما ساهم في نشر التعليق كثيرًا وزيادة عدد المتابعين، وكان يقوم بدور الصديق المقرب لبطل الحقات "جلجل" الذي كان يقوم بدوره أكرم حسني، بدأ محمود مشواره عن طريق موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" وكان ذلك بجانب الفديوهات التي كان يقون بنشرها عبر "يوتيوب"، ولكن من البداية كان هدفه هو الإلتحاق بالمجال الفني، ووجود فرصة العمل له.

عبدالرحمن طه.. بطولة في سن العاشرة

الطفل عبدالرحمن طه هو أصغرهم سنا لكن موهبته كافية لتحقيق حلمه بدأ عبد الرحمن بتحقيق نجاح كبير ونسبة مشاهدة عالية علي "تيك توك" حتي أصبح له ملايين المتابعين، كما اشتهر بتقليده للعيد من الفنانين وكان من أبرزهم الفنان عادل إمام، وساعده ذلك في تسليط الضوء عليه، وكان من أول أعماله مسلسل "الكبير أوي "الموسم 6، حيث كان يقوم بدور أبن الكبير أوي جوني، وقام بعمل برنامج" خلاويص" مع مني أحمد زاهر.



شريف فايد.. رحالة السوشيال ميديا

شريف فايد هو الأشهر على السوشيال ميديا حيث بدأ في عرض الفيديوهات منذ ما يقرب من 10 سنوات، ونشر فيديوهات بسيطة لمغامراته خلال السفر علي موقع "vine" حتي أصبح من أشهر الشخصيات علي موقع التواصل الإجتماعي، وبسبب نسبة عدد المتابعين لديه دفع ذلك شركات الإنتاج لطلبه في الإعلانات عن منتاجاهم، وبدأ بعد ذلك في تقديم البرامج، ثم اتجه إلي التمثيل، شريف ليس شاب عادي بل له العديد من المميزات حيث أنه ليس ممثل فقط بل هو لاعب كرة القدم، موديل إعلانات، كما إنه "يوتيوبر" يقوم بعرض بعض المواقف التي يتعرض لها الشباب فى فيديوهات لا تزيد عن 30 ثانية، مما جعلته يحصل شهرة واسعة يدخل بها عالم الفن،كما شارك فى العديد من الإعلانات، وشارك ايضًا بمسلسل "ليالى الحلمية" الموسم 6.

أحمد رمزي.. فيديوهات سوشيال شاملة



ظهر الشاب أحمد رمزي في الفترة الأخيرة علي موقع التواصل الإجتماعي" فيسبوك "بفديوهاته التي أشتهرت بالكوميديا ويقوم من خلالها يمعالجة الأفلام والمسلسلات وتناول الأحداث من منظور كوميدي، ويقوم بعمل دور الأب والأم والأبناء والأدوار المساعدة في تناسق جذاب

يشاركه في تلك الفيديوهات أصدقاؤه وأقاربه، كما يتمتع بخفة ظل شديدة ويقوم بتسجيل أكثر من 10 "إفيهات" غير متوقعة في الفيديو الواحد ، ظهر أحمد في أول أعماله في مسلسل " في بيتنا روبوت" الموسم الثاني حيث كان يقوم بدور "هادي"، وحصل علي إعجاب الكثير من المتابعين.

حليم بركات.. يوميات مع زوجته



حليم بركات " يوتيوبر "و" تيك توكر " حصل ملايين المتابعين من ظهوره مع زوجته أمل في عمل فيديوهات يقوم بالتمثيل بها، ظل حليم لمدة 5 سنوات يحاول الدخول إلي الوسط الفني وتحقيق حلمه ولكن لا يحالفه الحظ، كما حاول حليم دخول المعهد العالي للفنون المسرحية، ولم يحالفه الحظ ايضًا، فقرر ان يصنع اسمه بنفسه ويصنع كيان خاص به فقام بنشر العديد من الفيديوهات التي كان محتواها تمثيلي عبر حسابه الخاص علي "يوتيوب" حتي يصل إلي هدفه ويشاهدة أحد من الشخصيات الفنية فأصبح له عدد كبير جدا من الجمهور.

حسين نصار.. تقليد مبروك عطية



اشتهر حسين نصار بتقليده للشيخ مبروك عطية حيث يقوم بعمل فيديوهات بخاصية "البلاي باك" على المكالمات المثيرة للجدل في برنامج الشيخ مبروك، وجذبت خفة ظل حسين وموهبته الأنظار عبر التي لا تتعدى الدقيقة الواحدة، كما حصل علي نسبة كبيرة من المتابعين مما ساعده في الدخول في أكثر من 8 أعمال في أقل من عام واحد حيث كانت أول أعماله هو مسلسل "لؤلؤ" مع الفنانة مي عمر ومسلسل "في بيتنا روبوت"، وفي مسلسل" الأختيار 2 "ومسلسل" كوفيد 14 "مسلسل" خلي بالك من زيزي "ومسلسل" فرح " والعديد من الأعمال الأخرى.

على الصعيد الآخر، هناك نجوم سينما وتلفزيون اتجهوا لمنصة "تيك توك" لمزيد من الشهرة والأرباح

الساحة الفنية حاليا تبدو أنها محصورة في مجموعة من الأسماء التي تظهر بكافة الأعمال، يشاركون في جميع الأفلام والمسلسلات والبرامج والإعلانات، وقد تم تهميش أكثر من جيل وقلت وشحت أدوارهم الفنية حتى كاد الجمهور أن ينساهم، ونتيجة ذلك وبانتشار ظروف الحجر في المنازل أثناء فترة كورونا اجتاح ممثلو الأدوار المساعدة والثانوية عالم السوشيال ميديا وخاصة "تيك توك" من خلال مشاركة الطبخ أو بعض المواقف المنزلية مع أسرهم أو لايفات الفيسبوك والتيك توك، من بينهم مروة عبدالمنعم وراندا البحيري ومنة فضالي وإيمان العاصي وميس حمدان ومي سليم.

بدأت القصة بظهور خفاجة في بث مباشر عبر تطبيق "تيك توك" حيث خاطب جمهوره مُصرحا بأن ضيق الحال وعدم حصوله على فرص فنية لفترات طويلة، هو ما اضطره لخوض تجربة الجولات على "تيك توك" بهدف الحصول على ربح مادي، فما كان من رواد المنصة سوى الهجوم عليه والتقليل من شأنه، الأمر الذي أدى بدوره إلى انفعاله وتلفّظه بكلمات خادشة للحياء. قبل أن يعاود الظهور في بث مباشر جديد للاعتذار.

وعلى غرار ما فعله خفاجة، اتجه نجوم آخرون إلى عالم "تيك توك" في محاولة منهم سواء للانتشار وإعادة لفت أنظار المنتجين أو البحث عن الكسب المادي بعد أن غادرتهم الأضواء وكاد الجمهور أن ينساهم، وكذلك الفنانة مها أحمد، بعد شكواها من عدم الاستعانة بها في الأعمال الدرامية منذ فقدان وزنها الزائد قبل سنوات، بدأت طرح فيديوهات للحديث عن فقدان الوزن مبررة ذلك بأنها تُحفز النساء على أن يكن بأفضل صحة وهيئة، ومن ثمّ تطور الأمر وشاركت بجولات البث المباشر أكثر من مرة بالرغم من أنها سبق وانهارت باكية خلال إحداها بعد أن أساء البعض إلى نجلها ذي الاحتياجات الخاصة.



خرج بعض الممثلين لمؤازرة خفاجة، من بينهم الممثلة عبير صلاح الدين التي شاركته العمل بمسلسل "يوميات ونيس" وكتبت عبر حسابها بموقع "فيسبوك"، "أوجه خطابي لمن يهاجمون النجوم دون تفكير، الكثير من الممثلين صاروا ملازمين منازلهم بلا عمل وهو أمر مرهق نفسيا، لذا برجاء التعامل معهم دون قسوة".

أما الممثلة راندا البحيري فأعلنت معاناتها من مثل ما جرى مع خفاجة، وقالت "ممثلون مع إيقاف التنفيذ ولا يحق لنا الشكوى، بسبب ابتعادي عن التمثيل قررت خوض بعض المشاريع الأخرى، وبالطبع أتعرّض للنصب والخسارة فكل ما أعرفه هو الفن ولم يخطر على بالي يوما أن تنحسر عني الأضواء".

ولم تنتهي القصة بعد، ففي خطوة مفاجئة اتجه نجوم الصف الأول بحسابات رسمية وموثقة على منصة الفيديوهات القصيرة وقاموا بخوض التحديات مع الجمهور وتفعيل خاصية "البلاي باك" وعرض مواقف شخصية وأسرية والرقص على التريندات والمهرجانات، ومن أشهرهم ثنائية سليمان عيد وكريم محمود عبد العزيز، وفيديوهات شريف منير مع عائلته وإيمان العاصي مع ابنتها، وانضم للمنصة مؤخرًا الفنانين غادة عبدالرازق وزينة ومي عزالدين ومحمد إمام وباسم سمرة.