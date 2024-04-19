صلاح عبدالله ناعيا الفنان صلاح السعدني: مع السلامة يا عمدتنا

نعى الفنان صلاح عبدالله، الفنان صلاح السعدني الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم الجمعة، عن عمر يناهز 81 عاما.

ونشر الفنان صلاح عبدالله على حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك صورة مجمعة للفنان الراحل صلاح السعدني معلقا: مع السلامة يا عمدتنا.. في رعاية الله يا أستاذنا.. حبيبي وحبيبكم كلكم صلاح السعدني.

ولد الفنان صلاح السعدني في الثالث والعشرين من أكتوبر عام 1943 بمحافظة المنوفية، فهو شقيق الكاتب الصحفى الساخر محمود السعدني.

ودخل الفنان صلاح السعدني المجال الفني مع زميل الدراسة الفنان عادل إمام، ومثلا سويًا بمسرح الكلية، ثم عمل في العديد من الأفلام السينمائية والمسلسلات التلفازية والمسرح، لكنه لم يلمع في السينما كما لمع في التلفاز. من أهم وأشهر أدوراه دور العمدة سليمان غانم في مسلسل ليالي الحلمية مع يحيى الفخراني وصفية العمري.