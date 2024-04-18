إدخال 153 شاحنة مساعدات لقطاع غزة عبر المعابر الحدودية المصرية

كشفت أحصائية حركة عبور الشاحنات عبر معبر رفح البري الي قطاع غزة اليوم الخميس عن عبور 153 شاحنة مساعدات ومواد تجارية الي قطاع غزة عبر المعابر الحدودية من مصر والي غزة

واكدت الأحصائية عبور 34 شاحنة اليوم الخميس عبر معبر رفح البري بينهم 8 شاحنات وقود وغاز طهي طعام و30 شاحنة مساعدات منها 12 مواد غذائية و3 مستلزمات طبية و2 طحين و2 أدوية شاحنة مساعدات و3 بطانيات و1 فرشات و2 مياه و3 مواد تنظيف و1 بامبرز +لبن و1 فحم +ملابس+خيام

كما عبرت 119 شاحنة الي غزة عبر معبر كرم أبو سالم منها 103 شاحنة مساعدات تشمل 21 طحين و55 طرود غذائية و7 مواد تنظيف و2 فرشات و2 أدوية و1 مياه و2 سيرج و1 براميل مطاطية وقطاع خاص 16شاحنة تشمل 1بقوليات و1مقرمشات و2 فول +سكر+ماجي دجاج و9 دجاج مجمد و1 سيرج و1ثومة و1برتقال و 12 اماراتي

بأجمالي 153 شاحنة مساعدات .

وأعلن برنامج الأغذية العالمي اليوم الخميس دخول 392 شاحنة محملة بالغذاء إلى قطاع غزة منذ بداية شهرأبريل الجاري علما أن القطاع يحتاج إلى ما لا يقل عن 500 شاحنة يوميا وقال البرنامج الأممي في منشور على منصة "إكس" إنه "دخلت غزة حتى الآن خلال أبريل 392 شاحنة محملة بالأغذية"

وأوضح أن هذا العدد هو "نفس المعدل في مارس ولكنه نصف العدد مقارنة بشهر يناير وأضاف أنه خلال هذا الأسبوع عبرت 3 قوافل محملة بغذاء ودقيق يكفي لنحو 80 ألف شخص إلى شمال غزة من معبر إيريز (بيت حانون) للمرة الأولى.