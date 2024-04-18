محمد صلاح يغادر مباراة ليفربول وأتالانتا في الدوري الأوروبي

غادر النجم المصري محمد صلاح، ملعب مباراة فريقه ليفربول الإنجليزي ضد نظيره أتالانتا الإيطالي، في اللقاء الذي يجمع بينهما حاليًا على ملعب جويس في إطار منافسات إياب دور ربع النهائي من بطولة الدوري الأوروبي.

شارك صلاح أساسيًا في تشكيل ليفربول أمام أتالانتا، وقاد خط الهجوم رفقة الهولندي كودي جامبو والكولومبي لويس دياز.

وغادر محمد صلاح ملعب اللقاء، بعد استبداله في الدقيقة 66 بزميله الأوروجوياني داروين نونيز، ضمن تغييرات المدرب الألماني يورجن كلوب للعودة في نتيجة مباراتي الذهاب والعودة.

ويتقدم الريدز على أتالانتا بهدف للا شئ، سجله محمد صلاح عن طريق ركلة جزاء نفذها بنجاح في الدقيقة السابعة.

ووصل محمد صلاح بهدفه اليوم الخميس، إلى 210 أهداف مع الحمر طوال مسيرته الكروية، منذ انضمامه إلى ليفربول في صيف 2017 قادمًا من فريق روما الإيطالي.

ويسعى ليفربول لتسجيل هدفين من أجل التعادل مع أتالانتا، حيث خسر الأول مباراة الذهاب في ربع نهائي الدوري الأوروبي بثلاثية نظيفة على ملعب أنفيلد.