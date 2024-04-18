الدوري الأوروبي.. محمد صلاح يقود ليفربول أمام أتالانتا لرد الاعتبار

أعلن الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، المحترف ضمن صفوفه النجم المصري محمد صلاح، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة أتالانتا الإيطالي، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات إياب دور ربع النهائي من بطولة الدوري الأوروبي.

ويحل فريق ليفربول، اليوم الخميس، ضيفًا على نظيره أتالانتا بملعب جويس، حيث ينطلق اللقاء في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

ويقود صلاح هجوم الريدز أمام الفريق الإيطالي، رفقة الهولندي كودي جامبو والكولومبي لويس دياز، وذلك في معركة رد الاعتبار لرفاق الفرعون المصري.

وشارك محمد صلاح بديلًا في مباراة الذهاب أمام أتالانتا، الأسبوع الماضي، التي خسرها ليفربول بثلاثية نظيفة على ملعبه أنفيلد ووسط جماهيره، ليحاول اليوم، فريق الحمر الرجوع في النتيجة وخطف بطاقة التأهل لنصف نهائي الدوري الأوروبي.

تشكيل ليفربول لمواجهة أتالانتا

حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد - إبراهيما كوناتي - فيرجيل فان دايك - أندرو روبرتسون

خط الوسط: أليكسيس ماك أليستر - دومينيك سوبوسلاي - كورتيس جونز

وفي الهجوم: محمد صلاح - كودي جاكبو - لويس دياز.