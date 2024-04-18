نائب "العربي للدراسات" ساخرا من زعم بايدن تقديم مساعدات لغزة: كفاية ارحمنا

سخر الدكتور مختار غباشي، نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية، من زعم الرئيس الأمريكي جو بايدن بشأن مطالبته للكونجرس بتمرير قانون يسمح بتقديم المساعدات لغزة قائلا: كفاية ارحمنا من هذا الموضوع، موضحا أنه يستطيع الضغط على إسرائيل من أجل وقف إطلاق النار في غزة.

وأضاف غباشي، في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وألمانيا وإنجلترا يقفون بقوة كبيرة وبلا حدود خلف الكيان الصهيوني، سواء كان دعما ماديا أو عسكريا أو لوجستيا.

واكد انه تم تجييش كل القواعد العسكرية الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط سواء الإنجليزية أو الفرنسية أو الألمانية وجميعهم كانوا في حالة استنفار أثناء الضربة الإيرانية لإسرائيلية.