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الخميس 18 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

فضائيات

رئيس الوزراء: تراجع أسعار السلع سيصل إلى 30%

الدكتور مصطفى مدبولي،
الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري
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قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه على مدار الأسابيع الماضية منذ بدء إجراءات الإصلاح الاقتصادي وتحريك سعر الصرف، وهناك متابعة للموقف على الأرض.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، أذاعته قناة «إكسترا نيوز»، قائلًا: «هناك توجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنه لابد أن يشعر المواطن بانخفاض الأسعار بصورة جذرية وكبيرة».

وتابع: «وقت عمل الإعلان في فترة قبل إجازة العيد توافقنا مع اتحاد الغرف أن الانخفاضات ستكون في حدود من 15 إلى 20%، وبعد إجازة العيد تبدأ الانخفاضات فى الاستمرار وستصل إلى نحو 30%».

الدكتور مصطفى مدبولي مجلس الوزراء اجتماع الحكومة الأسبوعي