الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم فعاليات تسليم شهادات إنهاء اختبارات (DELF) لضباط وطلبة القوات البحرية.. صور

نظمت الأكاديمية العسكرية المصرية بالتعاون مع الجانب الفرنسى، فعاليات تسليم شهادات إنهاء اختبارات اللغة الفرنسية (DELF) الخاصة بـ ( ضباط - طلبة ) القوات البحرية بمقر الكلية البحرية بالأسكندرية، وذلك فى إطار حرص القوات المسلحة على التأهيل المستمر لأبنائها وفقًا لأحدث النظم التعليمية المختلفة.

بدأت الفعاليات بعرض فيلم تسجيلى تناول نشأة وتطور الكلية البحرية ودورها الهام فى تخريج دفعات متعاقبة من الضباط البحريين القادرين على حماية السواحل المصرية على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة.

وألقى اللواء بحرى أح أشرف محـمد المشرفي نائب مدير الأكاديمية العسكرية للكلية البحرية، كلمة أكد خلالها الحرص على تأهيل ضباط وطلبة الكلية البحرية بمثل هذه الشهادات التى تسهم فى صقل مهاراتهم اللغوية وزيادة وعيهم المعرفى باللغات الأجنبية المعتمدة دوليًا والإطلاع على أحدث العلوم العسكرية.

من جانبه أشاد ممثل الجانب الفرنسى بالمستوى الراقى الذى ظهر عليه (ضباط - طلبة) القوات البحرية أثناء فترة الدراسة، وهنأهم بإجتيازهم الإختبارات متمنيًا لهم التوفيق فى المستقبل.

وفى نهاية الفعاليات تم تسليم شهادات إختبارات اللغة الفرنسية (DELF) الخاصة بـ ( ضباط – طلبة ) القوات البحرية، أعقبها القيام بجولة تفقدية داخل الكلية البحرية للتعرف على الإمكانيات الحديثة والمتطورة التى تزخر بها الكلية.

حضر الفعاليات عدد من قادة القوات البحرية وعدد من ممثلى السفارة الفرنسية والملحق العسكري وممثلى المعهد الثقافى الفرنسى بجمهورية مصر العربية.

