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الخميس 18 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

نائب محافظ أسوان تتابع جاهزية منظومة الحريق والإطفاء بالسوق السياحى

نائب محافظ أسوان
نائب محافظ أسوان تتفقد منظومة الحرائق بالسوق السياحي
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كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان،اليوم الخميس، الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ بإجراء زيارة ميدانية لتفقد منظومة الحريق والإطفاء بالسوق السياحى للاطمئنان على المنظومة ومتابعة جاهزيتها وسرعة التدخل لمواجهة أى حرائق أو أزمات .

وأثناء تفقدها للمنظومة برفقة سيد مدنى رئيس مركز ومدينة أسوان ، والمهندس عبد الصبور الراوى رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى ، والمهندسة نهى محمود مدير المشروعات ، أشارت الدكتورة غادة أبو زيد إلى نجاح المنظومة الجديدة بالسوق السياحى ومساهمتها فى الحد من إمتداد النيران إلى داخل السوق ، والتى اندلعت أمس الأول بمول فيله .

 وشددت على ضرورة الفحص الدورى والمستمر للمنظومة داخل الغرف المخصصة لها ، والمزودة بوسيلتي أمان حيث تعمل الخزانات على ضخ المياه من الشبكة لمدة ٥٠ دقيقة ، ويتم تدخل الحماية المدنية لتقليل الخسائر الناجمة عن الحرائق ، ويتم تنفيذ تدريب عملى ميدانى لأصحاب المحال الموجودة بالسوق السياحى ليتم مشاركتهم الإيجابية فى حالة حدوث أى حريق للحد من تداعياته على الوجه الأكمل .

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