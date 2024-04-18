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الخميس 18 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

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غرفة صناعة الحبوب: سعر طن الدقيق انخفض إلى 16 ألف جنيه .. وسعر رغيف الخبز السياحي جنيه ونصف

جانب من المؤتمر
جانب من المؤتمر
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أكد رئيس غرفة صناعة الحبوب، طارق حسين اليوم الخميس، أن استقرار سعر الصرف ساهم في توافر السلع الأساسية وانخفاض أسعارها.
وتابع خلال مؤتمر رئيس مجلس الوزراء اليوم، أن سعر الدقيق انخفض رسميًا إلى 16 ألف جنيه للطن الواحد، مشددًا أنه لا يتجاوز حاليًا هذا السعر.
وأوضح، أن سعر رغيف الخبز السياحي وزن الـ 80 جم أصبح جنيه ونصف، وسعر الرغيف وزن الـ 40 جم أصبح 75 قرشا، والرغيف وزن الـ 25 أصبح 50 قرشا، ورغيف الفينو وزن الـ35 جم أصبح جنيها واحدا، ورغيف الفينو وزن الـ70، أصبح جنيه ونصف.

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