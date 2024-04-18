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الخميس 18 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

رئيس جامعة جنوب الوادي يطمئن على المصابين الفلسطينيين بالمستشفيات الجامعية

رئيس جامعة جنوب الوادي
رئيس جامعة جنوب الوادي
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 استقبلت مستشفيات جامعة جنوب الوادي ٢٤ مصابا فلسطينيا، بتوجيهات مباشرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والدكتور  مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان لتلقي العلاج اللازم.

وزار الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي ،المصابين الفلسطينيين  بالمستشفيات الجامعية، واطمئن على توفير جميع خدمات الرعاية الطبية على مدار الساعة، لحين تحسن حالتهم الصحية ووجه بتوفير جميع سبل الراحة للمصابين الفلسطينيين مع توفير إقامة وإعاشة كاملة لمرافقيهم طوال فترة تواجدهم بالمستشفيات الجامعية.
 كما أكد رئيس الجامعة ان جميع الخدمات الطبية من كشف وفحوصات وصولا إلى العمليات الجراحية الكبرى تجرى مجانا بواسطة اساتذة متخصصين بكلية الطب وأطباء المستشفيات الجامعية.
 رافق رئيس الجامعة الدكتور احمد هاشم عميد كلية الطب والدكتور حجاجي منصور المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية والدكتور محمود عبد العال والدكتور احمد عليان نواب مدير مستشفى الطوارئ والإصابات الجامعي والأطقم الطبية والتمريضية المعالجة والجهاز الإداري بالمستشفيات الجامعية.
وأضاف رئيس  الجامعة أنه تم  توقيع الكشف الطبي عليهم فور وصولهم وتشخيص كل حالة على حدة ونقلها إلى القسم المعني  بالحالة.
كما أشار الدكتور  أحمد هاشم عميد كلية الطب إلى  أن المستشفيات الجامعية  لا تهتم فقط بالجانب الطبي للأشقاء الفلسطينيين بل تهتم أيضا بالجانب الاجتماعي وتوفير سبل الإقامة المناسبة لمرافقيهم البالغ عددهم ٣٨ مرافق حيث تم توجيه جميع الأطباء والإداريين بتوفير كل سبل الرعاية للمرضى ومرافقيهم من كافة الجوانب  الاجتماعية والنفسية.
وأضاف الدكتور  حجاجي  منصور المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية،  أنه يتم على مدار الساعة المتابعة والتواصل بين رئيس الجامعة وإدارة المستشفيات الجامعية لضمان جودة الرعاية الطبية المقدمة للأشقاء الفلسطينيين.

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