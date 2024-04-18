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الخميس 18 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

تعاون ثقافى بين مكتبة الإسكندرية ونظيرتها الوطنية البولندية

تعاون ثقافى بين مكتبة
تعاون ثقافى بين مكتبة الإسكندرية والمكتبة الوطنية البولندية
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استقبل الدكتور أحمد زايد ؛مدير مكتبة الإسكندرية وفدًا من سفارة بولندا بالقاهرة برئاسة مايكل شبراس القائم بأعمال السفير البولندى لدى مصر .
أكد القائم بالأعمال لسفارة بولندا سعادته بزيارة مكتبة الإسكندرية للمرة الثانية، بعد زيارة سابقة تمت قبل ثلاث سنوات اطلع خلالها على ما تتمتع به المكتبة من امكانيات متميزة، ونقل للدكتور أحمد زايد رسالة على لسان رئيس المكتبة الوطنية البولندية يطلب فيها أن يكون هناك تعاون ثقافى مع مكتبة الإسكندرية فى المشروعات البحثية، والرقمنة، وتنظيم وتبادل الندوات وورش العمل والمؤتمرات.

من جانبه رحب الدكتور أحمد زايد بالتعاون مع المكتبة الوطنية البولندية، على أن يمتد هذا التعاون ليشمل الى السفارة البولندية فى القاهرة، ولكى تكون هناك أيضًا معارض وندوات مشتركة معها ، أسوة بما يتم مع سفارات أخرى .

وأكد الدكتور أحمد زايد، أن مكتبة الإسكندرية ليست مجرد مكانًا لحفظ الكتب والمعارف الإنسانية ، ولكن دورها يتجاوز ذلك بكثير ، وأن دور المكتبة الجديدة هو امتداد لدور ورسالة المكتبة القديمة ، وتمثل نافذة لمصر على العالم ، ونافذة للعالم على مصر،مشيرًا الى الإهتمام الكبير الذى توليه المكتبة لمشروعات الرقمنة ، ولمستودع الأصول الرقمية (دار ) ويعد المستودع أرشيفًا لجميع الوسائط من كتب وشرائح وأفلام نيجاتيف وخرائط ومواد سمعية وبصرية. 

ويتيح الموقع حاليًّا أكثر من مائتي وعشرة آلاف كتاب وخمس وثلاثين ألف صورة.كما استعرض الدكتور أحمد زايد الدور الكبير الذى تقوم به " سفارات المعرفة " والتى تتيح الوصول لخدمات المكتبة عبر الجامعات المشتركة على مستوى الجمهورية . وفى نهاية اللقاء تم تبادل الهدايا التذكارية.

احمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية الهدايا التذكارية السفارة البولندية المشروعات البحثية ثلاث سنوات على مستوى الجمهورية قائم بأعمال مدير مكتبة الإسكندرية مستوى الجمهورية ندوات وورش