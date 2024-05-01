المنشاوي يرأس اجتماع مجلس إدارة نادي جامعة أسيوط الجديد

عقد مجلس إدارة نادي جامعة أسيوط الجديد، مساء أمس الثلاثاء ؛ اجتماعاً، برئاسة الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط ورئيس مجلس الإدارة؛ لمناقشة عدد من الموضوعات الخاصة بأنشطة النادي، والتي يتم تقديمها لرواده.

وأشار الدكتور أحمد المنشاوي؛ إلى إن الاجتماع تضمن استعراض مراحل تطوير النادي، التي تم تنفيذها، واستكمال أعمال التجديد الجارية بمرافق النادي، واقتراح عدد من الخدمات الجديدة، والأنشطة المتنوعة لأعضائه في المجالات الثقافية، و الاجتماعية.

وأكد المنشاوي؛ أهمية الدور المجتمعي الذي تقدمه الجامعة لأعضاء هيئة التدريس، والعاملين بها ،مؤكداً حرص إدارة الجامعة على توجيه كافة أشكال الدعم الكامل في النواحي المالية، و الإدارية، و الفنية؛ لمختلف وحداتها الخدمية.

ضم الاجتماع أعضاء مجلس إدارة النادي، وهم: الدكتور أحمد عبد المولى (نائب رئيس مجلس الإدارة)، والدكتور عمرو سيد حسن أحمد (أمين الصندوق)، والدكتورة مديحة حسني أحمد درويش، والدكتور علاء محمد أحمد عطية، والدكتور دويب حسين صابر عبد العظيم، والدكتور شروق جمال محمد علي ، والدكتورة آمال حسن حسين، والدكتور برنس ميخائيل المستشار المالي لرئيس الجامعة، وعبدالهادي حسن مدير عام الإدارة العامة للصناديق الخاصة، ومحمد جابر المدير الإداري للنادي.