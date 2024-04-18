جامعة كفر الشيخ تستضيف المؤتمر السنوى السادس لطب وجراحة العيون

افتتح الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، فعاليات المؤتمر السنوي السادس لقسم طب وجراحة العيون بكلية الطب البشري بالجامعة، بحضور الدكتور محمد عبد العال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور اسماعيل القن نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور اماني شاكر نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور طه اسماعيل عميد كلية الطب، والسادة وكلاء كلية الطب البشري، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس بقسم طب وجراحة العيون والأقسام الطبية الأخرى وبمشاركة نخبة من الأساتذة من مختلف الجامعات المصرية.

وخلال كلمته رحب الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، بالسادة الحضور من مختلف الجامعات المصرية على المشاركة في فعاليات مؤتمر قسم طب وجراحة العيون في رحاب كلية الطب البشري بالجامعة متمنياً لجميع المشاركين المزيد من التوفيق وموجها لهم عظيم الشكر والتقدير.

وأكد الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، أن الهدف من رعاية هذا المؤتمر هو تحقيق شعار ربط الجامعة بالمجتمع، للتواصل وتبادل الخبرات ومواكبة المستجدات والتقنيات العلاجية الحديثة التى تساعد جميع العاملين فى هذا المجال على تطوير مجال عملهم أكاديمياً وعلاجياً، ومناقشة التحديات والصعوبات التى تواجه المرضى والعاملين فى مجال طب العيون، بالإضافة إلى الإطلاع على التقنيات الجديدة فى التشخيص والعلاج وتصحيح الإبصار، ودراسة إمكانية تطبيقها والاستفادة منها لمساعدة طبيب العيون فى ممارسة المهنة.

وأشار رئيس جامعة كفر الشيخ، إلى أنه يتمنى من هذا المؤتمر أن يبث روح التفاؤل لمواجهة التحديات الصعبة التى تواجه الأنظمة الصحية، وأن يفتح للجميع آفاق جديدة للعلاقات الفاعلة والشراكة البناءة والتعاون المثمر للارتقاء بالخدمات الصحية فى مجال طب العيون، وتطوير هذه الخدمة فى المراكز والعيادات والمستشفيات من خلال تبادل الخبرات فى ذلك المجال العلمى المهم.

ومن جانبه أشار الدكتور اسماعيل القن نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، الى أن إدارة الجامعة تهتم اهتماما كبيرا بالبحث العلمي وأن الندوات والمؤتمرات وورش العمل فرصة مهمة لالتقاء الأجيال العلمية وتبادل الخبرات والتواصل العلمي للوصول إلى الجديد، مقدما الشكر لكل القائمين على المؤتمر، مؤكداً أن الهدف من المؤتمرات العلمية هو تناقل الخبرات في محاولة للسعي من أجل إيجاد الحلول للمشكلات المجتمعية المحيطة وإبراز دور الجامعة الفعال فى كافة المجالات، متمنيا الخروج بتوصيات تخدم المجتمع الخارجي.

كما رحب الدكتور طه اسماعيل عميد كلية الطب البشري بالجامعة، بالسادة الضيوف المشاركين في المؤتمر متمنيًا التوفيق فيما يناقشة المؤتمر من محاور هامة ، وأشار الى ان المؤتمر تضمن العديد من المحاور في المجالات المختلفة التي تهم المجتمع، وأن الكلية تسير بخطى ثابتة من أجل استحداث برامج مميزة ووحدات متخصصة لخدمة المجتمع.

حاضر خلال فعاليات المؤتمر نخبة من العلماء المصريين وخبراء الطب في مجال طب وجراحة العيون المتميزين بغرض تحقيق أكبر قدر من الاستفادة والمعرفة بين الباحثين والطلاب وتحقيق الدور المهم لكلية الطب البشري في خدمة المجتمع.

جدير بالذكر أن الهدف من عقد مؤتمر قسم طب وجراحه العيون، هو تبادل المعرفة والتجارب العلمية في مجال طب وجراحة العيون، وتعزيز التواصل والتعاون بين الأطباء والباحثين في مجال العيون، وتسليط الضوء على التطورات الحديثة والابتكارات في مجال طب وجراحة العيون، وتوفير منصة لتقديم الأبحاث العلمية والدراسات الحالية في مجال طب وجراحة العيون، وتعزيز التعليم المستمر وتحديث المعرفة لدى الأطباء والممارسين في مجال العيون.

وقد تلخصت محاور المؤتمر حول عدة نقاط: تشخيص وعلاج أمراض العيون الشائعة في مجالات القرنية، المياه الزرقاء، الشبكية، والمياه البيضاء، التطورات في تقنيات جراحة العيون مثل الليزك، وزراعه العدسات الداخلية، أبحاث العيون السريرية والتجريبية والتقنيات الحديثة في مجال التشخيص والتصوير، تحديات وحلول في حالات الإصابات والحروق والعدوي، تطورات في العناية بالعيون في الفئات العمرية المختلفة، مثل الأطفال وكبار السن، الاستعراضات النظرية والعملية للتقنيات الجديدة والمبتكرة في مجال طب وجراحة العيون، أخلاقيات مهنة الطب وجراحة العيون والمسائل القانونية المتعلقة بها.