إياب الدورى الأوروبى.. تحفظ دفاعى لأتلانتا فى مواجهة ليفربول المنتقم

يسعى فريق اتلانتا الإيطالى، للحفاظ على مكتسبات مواجهة الذهاب عندما يواجه نظيره ليفربول الإنجليزى، المحترف ضمن صفوفه الفرعون المصرى محمد صلاح لاعب المنتخب الوطنى، وذلك فى تمام التاسعة من مساء اليوم الخميس، وذلك على ملعب "جيويس"، ضمن منافسات أياب ربع نهائى الدورى الأوروبى.

وكان لقاء الذهاب الذى جمع بين الفريقين على ملعب "آنفيلد"، وانتهى بفوز كبير لفريق أتلانتا الإيطالى، بثلاثية نظيفه، صدمت كل عشاق الريدز.

وجاء التشكيل المتوقع لفريق أتلانتا كالتالى:

حراسة المرمى : ماركو كارنيسيشي.

خط الدفاع : رفايل تولو – بيرات دجيميستي – سيد كولاسيناك.

خط الوسط : هانس هاتيبور – مارتن دي روون – إيدرسون – دافيد زاباكوستا.

خط الهجوم : تيون – ساكاماكا – لوكمان.

ويسعى جيان بيرو جاسبيريني المدير الفني لفريق أتلانتا الإيطالى، للاحتفاظ بالإنجاز الذى وصل اليه فى جولة الذهاب، وصد الهجوم المتوقع الذى سيبدأ به رفقاء صلاح اللقاء.

كما يبحث الألمانى يورجن كلوب المدير الفنى لفريق ليفربول، عن تصحيح الأوضاع والأخطاء التى ارتكبها فى جولة الذهاب، بعد ان بدء المباراة مستهينًا بفريق أتلانتا الذى باغته فى الدقيقة الـ 38 من الشوط الأول بهدف عن طريق اللاعب جيانلوكا سكاماكا.

ومن الأخطاء التى وقع فيها لاعبو الريدز هى فشل تعاملهم مع أسلوب الرقابة اللصيقة الذي اتبعه الفريق ، مع تركهم مساحات شاغرة أمامهم.

كما يأمل كلوب فى أخر موسم له مع ليفربول، لكتابة تاريخ كبير قبل الرحيل، من خلال عمل ريمونتادا يستحضر فيها سيناريو برشلونة فى بطولة دورى الأبطال.

