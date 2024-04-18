ads
الخميس 18 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

إزالة حالات بناء مخالف بمركز دسوق بكفرالشيخ

ازالة التعديات بكفر
ازالة التعديات بكفر الشيخ
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تابع اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق، برئاسة جمال ساطور ، رئيس مركز ومدينة دسوق، في إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وذلك فى إطار حرص الدولة للحفاظ على الرقعة الزراعية.

وأسفرت الحملة عن إزالة حالتين بناء مخالف على الأرض الزراعية، شملت إزالة سور بطول ٢٥ متراً وغرفة بالبلوك على مساحة ٢٠ متراً، وهانجر صاج على مساحة ٥٠ متراً، وتم التحفظ على جرار خشب وسيارة خشب أسفل برج كوبرى عتريس، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وأكد محافظ كفرالشيخ، أن حملات الإزالة مستمرة على مدار الساعة فى جميع أنحاء المحافظة، للحفاظ على الرقعة الزراعية والتعامل الفورى مع أى تعديات فى المهد، مشددًا بالمتابعة المستمرة وتكثيف الحملات لإزالة أى تعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

إزالة التعديات على الاراضي الزراعية ازالة حالات بناء مخالف كفرالشيخ مركز دسوق الأراضي الزراعية وأملاك الدولة