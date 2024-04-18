قائد إيراني: واجهنا إسرائيل بأسلحة قديمة

قال قائد القوة الجوفضائية بالحرس الثوري الإيراني حميد واحدي، اليوم الخميس، إن بلاده واجهت إسرائيل بأسلحة قديمة وبأقل قدر من القوة.

وأكد واحدي، أن الحرس الثوري الإيراني لم يستخدم صواريخ خرمشهر وسجيل وحاج قاسم وخيبرشكان وفرط صوتي 2.

كانت إيران نفذت هجوما انتقاميا، ليل السبت الماضي، باستخدام نحو 300 طائرة مسيرة وصواريخ متنوعة ما بين كروز وبالستية؛ ردا على غارة إسرائيلية استهدفت قنصليتها في دمشق وأسفرت عن مقتل 2 من قادة الحرس الثوري، مطلع الشهر الجاري.

بينما تلوح إسرائيل بالرد على الهجوم الإيراني المباشر الذي يعد الأول من نوعه في تاريخ التوترات بين طهران وتل أبيب.