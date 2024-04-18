3 يونيو.. 600 رجل أعمال مصري يشاركون في الملتقى الاقتصادي العربي الألماني ببرلين

يشارك أكثر من 600 رجل أعمال من مصر والدول العربية في الملتقى الاقتصادي العربي الألماني في دورته السابعة والعشرين بمدينة برلين بألمانيا والذي يعقد في خلال الفترة من 3 إلى 5 يونيو 2024

ويضم الملتقى العديد من الجلسات المخصصة لمناقشة مستقبل المدن الذكية والرؤية المستقبلية للمشروعات اللوجستية بالإضافة إلى أبعاد الذكاء الأصطناعي والفرص غير المحدودة المتاحة في المناطق الحرة العربية وتنمية السياحة المستدامة وسلاسل الأمداد.

وأعلن المكتب التجاري المصري بألمانيا، أنه سيقوم بترتيب لقاءات عمل ثنائية للشركات المصرية المشاركة في الملتقي مع عدد من رجال الاعمال وتجمعات الاعمال الألمانية والعربية

علي جانب آخر حققت العلاقات التجارية العربية الألمانية إنجازات مهمة خلال العام المالي 2023 حيث بلغ حجم التبادل التجاري الثنائي 62.1 مليار يورو، مما يعكس زيادة ملحوظة بنسبة 19.5 في المئة مقارنة بالعام السابق.

وقدمت آلاف الشركات العربية والألمانية هذا المساهمة الهامة، مما يؤكد على العلاقة الاقتصادية القوية بين العالم العربي وألمانيا في قطاعات متنوعة مثل الآلات، والسيارات، والصحة، والبنية التحتية، واللوجستيات، والنقل، والطاقة، والمياه.

ويهدف الملتقى الاقتصادي العربي الألماني الـ27 إلى إبراز الروابط القوية الموجودة وتوفير منصة للمشاركين لاستكشاف الفرص غير المستغلة وتكوين شراكات جديدة.

يعقد الملتقي الـ27 تحت رعاية وزارة الشؤون الاقتصادية على مدى 3 أيام من 3 يونيو إلى 5 يونيو 2024.

وبلغ حجم التبادل التجاري العربي الألماني خلال الفترة من يناير إلى يونيو عام 2023م ما قيمته ( 31,3 ) مليار يورو، مسجلاً ارتفاعا بنسبة 38,02 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي 2022، حيث ارتفعت قيمة الصادرات الألمانية الى الدول العربية خلال هذه الفترة بنســـــــــبة 25,28 في المائة لتصل قيمتها إلى 17,7 مليار يورو، كما ارتفعت قيمة الواردات الألمانية من الدول العربية بنسبة 59,02 في المائة ووصلت قيمتها إلى 13,6 مليار يورو.

وتصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة قائمة مستوردي السلع الألمانية من الدول العربية 4147,14 مليون يورو، تليها المملكة العربية السعودية 3850,19 مليون يورو فجمهورية مصر العربية 2467,07 مليون يورو.