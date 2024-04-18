شفيق الحكيم: مساعدة أطباء الأسنان في فتح عيادات خاصة ضمن برنامجي الانتخابي

قال الدكتور شفيق الحكيم النقيب الأسبق لأطباء الأسنان، والمرشح علي مقعد نقيب عام أطباء الاسنان في انتخابات التجديد النصفي التي ستعقد يوم الجمعة 26 ابريل الجاري، ان من ضمن برنامجي الانتخابي هو مساعدة اطباء الاسنان في فتح عيادات خاصة في كل انحاء جمهورية مصر العربية.

وأوضح “الحكيم” في تصريح خاص لـ" البوابة نيوز" ان التحدي الذي يقابل اطباء الاسنان في افتتاح العيادات هو غلو ثمن المسلتزمات واجهزة طب الأسنان، ولذلك اقترح داخل برنامجي الانتخابي ان نقوم باستخدام مبادرة البنك المركزي المصري للمشروعات التنموية الصغيرة بفائدة 3%.

واشار الدكتور شفيق الحكيم، بالفعل تقدمتُ بطلب في السابق لهيئة الشراء الموحد لضمان المنتج الذي يقوم بشرائه طبيب الاسنان، ورخص الاتمان الذي يحصل عليها.