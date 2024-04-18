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الخميس 18 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

سياسة

شفيق الحكيم: مساعدة أطباء الأسنان في فتح عيادات خاصة ضمن برنامجي الانتخابي

الدكتور شفيق الحكيم
الدكتور شفيق الحكيم المرشح علي منصب نقيب عام أطباء الاسنان
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قال الدكتور شفيق الحكيم النقيب الأسبق لأطباء الأسنان، والمرشح علي مقعد نقيب عام أطباء الاسنان في انتخابات التجديد النصفي التي ستعقد يوم الجمعة 26 ابريل الجاري، ان من ضمن برنامجي الانتخابي هو مساعدة اطباء الاسنان في فتح عيادات خاصة في كل انحاء جمهورية مصر العربية.

وأوضح “الحكيم”  في تصريح خاص لـ" البوابة نيوز" ان التحدي الذي يقابل اطباء الاسنان في افتتاح العيادات هو غلو ثمن المسلتزمات واجهزة طب الأسنان، ولذلك اقترح داخل برنامجي الانتخابي ان نقوم باستخدام مبادرة البنك المركزي المصري للمشروعات التنموية الصغيرة بفائدة 3%.

واشار الدكتور شفيق الحكيم، بالفعل تقدمتُ بطلب في السابق لهيئة الشراء الموحد لضمان المنتج الذي يقوم بشرائه طبيب الاسنان، ورخص الاتمان الذي يحصل عليها.

الدكتور شفيق الحكيم النقيب الأسبق لأطباء الأسنان مقعد نقيب عام اطباء الاسنان انتخابات التجديد النصفي الجمعة 26 ابريل الجاري