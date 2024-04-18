وكيل تعليم البحيرة يشهد ختام فاعليات القوافل المجانية لطلاب الثانوية العامة بالمحمودية.. صور

شهد يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة اليوم الخميس، ختام فاعليات القوافل التعليمية المجانية لطلاب الثانوية العامة، والتي نظمها ادارة المحمودية التعليمية بالتنسيق مع حزب حماة الوطن بالنادي الاجتماعي، وذلك بحضور الدكتور محمود صلاح عضو مجلس النواب وأمين عام حزب حماة الوطن، والدكتور خالد الدقلة، مدير عام التعليم العام، والاستاذ محمد الكفراوي، مدير عام ادارة المحمودية التعليمية.

وأشاد وكيل الوزارة، بكافة الجهود المبذولة والعمل صفا واحدا لتقديم أفضل الخدمات التعليمية لأبنائنا الطلاب وتخفيف الأعباء عن كاهل أولياء الأمور، ومنها مجموعات الدعم المدرسي والمحاضرات المجانية الجاري تنفيذها بجميع الادارات التعليمية لطلاب الثانوية العامة في مختلف المواد الدراسية لأبنائنا طلاب الثانوية العامة، بخلاف القوافل التعليمية التي تطلقها وزارة التربية والتعليم بالتنسيق مع الشباب والرياضة إنطلاقا من توجيهات الأستاذ الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، والدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة في هذا الشأن.

يذكر ان القوافل التعليمية المجانية بالمحمودية تمت على مدار 4 أيام وتضمنت شرح جميع المناهج من خلال محاضرات مكثفة والمراجعة النهائية للشهادة الثانوية العامة بشعبتيها العلمية والأدبية على أيدي نخبة من خبراء التعليم بمختلف التخصصات، وسط حضور واقبال متزايد من الطلبة والطالبات أبناء مدينة المحمودية والقري التابعة بالنادي الاجتماعي بالمحمودية.