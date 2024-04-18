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الخميس 18 أبريل 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

استمرار أعمال توريد محصول القمح لصوامع وشون الشرقية

توريد القمح
توريد القمح
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أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن الدولة المصرية تولي اهتماماً كبيراً بالقطاع الزراعي من خلال تنفيذ العديد من مشروعات التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية مثمنًا جهود المزارعين في زراعة محصول القمح وتحقيق الأمن الغذائي المصري كونه مادة غذائية أساسية لمعظم شعوب الأرض.

من جانبها أوضحت فايزة عبد الرحمن وكيل وزارة التموين بالشرقية أن ما تم توريده اليوم من الأقماح بلغ ١٤٧٤١ طن و ٧٩٥ كيلو قمح  إلى ٥٦ موقعا تخزينياً بنطاق المحافظة .

وأضافت وكيل وزارة التموين بالشرقية أنه يحظر على أصحاب المزارع السمكية أوالمسئولين عن إدارتها استخدام القمح المحلي او حيازته بقصد الاستخدام.

وأوضح المهندس حسين أحمد طلعت وكيل وزارة الزراعة أن ما تم حصاده من محصول القمح بلغ  ٣٤٩٥١ فدان حتي الآن علما أن مساحة القمح المنزرعة هذا العام بلغت ٣٩٤١٤٦ فدان  لافتاً إلى ضرورة التزام المزارعين بتوريد القمح للصوامع والشون المطورة والمخصصة لهذا الغرض منعاً لحدوث فاقد، موكداً أن الدولة لا تدخر جهداً في الاهتمام بالمزارعين وتقديم كافة التيسيرات لهم منذ بداية الحصاد وحتى توريد المحصول.

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