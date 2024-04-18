حار نهارا مائل للبرودة ليلا.. اعرف حالة الطقس غدا الجمعة

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس غدا الجمعة، حيث يسود طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد وشديد الحرارة علي جنوب الصعيد و دافىء علي السواحل الشمالية وطقس مائل للبرودة ليلا وفي الصباح الباكر على شمال البلاد حتي شمال الصعيد ومعتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

كما يشهد الجمعة شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد وتكون كثيفة علي مناطق من الوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، ونشاط رياح علي مناطق من الوجه البحري والقاهرة الكبري وجنوب سيناء وشمال الصعيد علي فترات متقطعة.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 29 للعظمى 16 درجة، وعلى السواحل الشمالية 23 للعظمى والصغرى 14 درجة، وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 33 للعظمى والصغرى 21 وعلى شمال الصعيد 31 للعظمي والصغرى 16 ، وعلى جنوب الصعيد 37 للعظمي والصغري 21 درجة .