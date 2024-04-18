إصابة بائعة مسنة صدمتها سيارة مسرعة أثناء عبور الطريق بالفيوم

أصيبت سيدة بجروح وكسور وكدمات متفرقة بمختلف أنحاء الجسم اليوم الخميس، إثر تعرضها لحادث مروري، حيث صدمتها سيارة مسرعة أثناء عبورها الطريق بمدخل قرية السنباط بدائرة مركز شرطة الفيوم بمحافظة الفيوم.

وتوقفت حركة المرور على الطريق بصورة جزئية، فيما هرعت سيارة الإسعاف وقوات الشرطة إلى مكان الحادث على الفور.

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من مأمور مركز شرطة الفيوم، يفيد ورود بلاغًا من شرطة النجدة، بوقوع حادث بمدخل قرية السنباط بدائرة المركز، ووجود مصابة.

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث على الفور، حيث تبينّ اصطدام سيارة مسرعة بسيدة تدعى" نور سلامه احمد، 61 سنة، بإصابات متنوعة تراوحت بين بسيطة ومتوسطة، أثناء عبورها الطريق بمدخل القرية، فيما فر سائق السيارة هاربًا فور الحادث هربًا من بطش الأهالي أو إمساك الشرطة به.

ودفع مرفق إسعاف الفيوم بسيارة إلى مكان الحادث على الفور، حيث جرى نقل السيدة المصابة إلى مستشفى الفيوم العام، وإيداعها في قسم الاستقبال تمهيدًا لتوقيع الكشف الطبي عليها وعمل الأشعة والفحوصات الطبية اللازمة لتشخيص إصاباتها تمهيدًا لتقديم الرعاية الطبية اللازمة بحسب إصاباتها.

جرى تحرير المحضر اللازم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث وظروفه وملابساته، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق، وأمرت بسرعة ضبط السائق المتهور المتسبب في الحادث.