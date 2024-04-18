فلسطين.. قصف مدفعي متواصل يستهدف المناطق الجنوبية لغزة

شنت المدفعية الإسرائيلية، اليوم الخميس، قصفًا مكثفًا استهدف المناطق الجنوبية لمدينة غزة، جاء ذلك حسبما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية، وتواصل المدفعية الإسرائيلية قصفها على مناطق متفرقة في قطاع غزة منذ صباح اليوم.

وأعلن الدفاع المدني الفلسطيني اليوم، أن طواقمه تمكنت من انتشال جثامين 11 شهيدًا من مناطق متفرقة في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

كما تمكنت فرق الدفاع المدني من انتشال عدد من الشهداء ونقل عدد من المصابين، بعد استهداف طائرات الاحتلال الإسرائيلي غرفة سكنية بمنطقة حي السلام شرق محافظة رفح الفلسطينية.

واندلعت مواجهات عنيفة بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحام بلدة نحالين غرب بيت لحم.

ونفذ الاحتلال الإسرائيلي منذ صباح اليوم، حملة اقتحامات واسعة على مدن وبلدات فلسطينية، فاقتحم الاحتلال مخيم شعفاط بالقدس المحتلة، واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة قلقيلية، دون الإبلاغ عن اعتقالات أو إصابات حتى الآن.