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الخميس 18 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

بسبب الميراث.. ضبط المتهم بالشروع فى قتل شقيقه بالطالبية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على المتهم بإطلاق النار نحو شقيقه والتسبب في إصابته بمشاجرة نشبت بينهما بسبب الميراث بدائرة قسم شرطة الطالبية.

تلقى المقدم أحمد فاروق رئيس مباحث قسم شرطة الطالبية بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب مشاجرة ووجود مصاب بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ وبالفحص تبين قيام عاطل بإطلاق النار على شقيقه بسبب خلافات على الميراث والتسبب في إصابته جرى نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

فيما تم ضبط المتهم واقتياده إلى ديوان القسم، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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