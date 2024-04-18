وداعًا حلم المونديال.. أرسنال يخرج من دوري الأبطال ويخسر بطاقة كأس العالم للأندية

انتهى حلم أرسنال بالتواجد في كأس العالم للأندية 2025، المقرر إقامته في الولايات المتحدة، وذلك بعد خروجه من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا مساء الأربعاء، بخسارة قمة بايرن ميونخ بهدف نظيف في أليانز أرينا، بعد تعادلهما 2-2 في لندن.



دخل أرسنال المباراة بآمال عريضة في التأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، لكن سرعان ما انطفأت هذه الآمال بهدف جوشوا كيميتش في الدقيقة 63، ليودع الفريق الإنجليزي البطولة ويخسر فرصة المشاركة في كأس العالم للأندية.

بسبب هذه الخسارة، ذهبت بطاقة التأهل الأوروبية الأخيرة إلى سالزبورج النمساوي، وفقًا للتصنيف، بعدما حجز المقعد رقم 12 من القارة العجوز، متنافسًا مع أرسنال على هذه البطاقة.

وبذلك، اكتملت قائمة الأندية الأوروبية المتأهلة إلى مونديال الأندية 2025 بنظامه الجديد، والتي تضم:

مانشستر سيتي - إنجلترا (بطل دوري أبطال أوروبا 2023)

ريال مدريد - إسبانيا (بطل دوري أبطال أوروبا 2022)

تشيلسي - إنجلترا (بطل دوري أبطال أوروبا 2021)

بايرن ميونخ - ألمانيا (بالتصنيف)

باريس سان جيرمان - فرنسا (بالتصنيف)

إنتر ميلان - إيطاليا (بالتصنيف)

بورتو - البرتغال (بالتصنيف)

بوروسيا دورتموند - ألمانيا (بالتصنيف)

بنفيكا - البرتغال (بالتصنيف)

يوفنتوس - إيطاليا (بالتصنيف)

أتلتيكو مدريد - إسبانيا (بالتصنيف)

سالزبورج - النمسا (بالتصنيف)