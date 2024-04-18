ads
الخميس 18 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

وداعًا حلم المونديال.. أرسنال يخرج من دوري الأبطال ويخسر بطاقة كأس العالم للأندية

أرسنال
أرسنال
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

انتهى حلم أرسنال بالتواجد في كأس العالم للأندية 2025، المقرر إقامته في الولايات المتحدة، وذلك بعد خروجه من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا مساء الأربعاء، بخسارة قمة بايرن ميونخ بهدف نظيف في أليانز أرينا، بعد تعادلهما 2-2 في لندن.

دخل أرسنال المباراة بآمال عريضة في التأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، لكن سرعان ما انطفأت هذه الآمال بهدف جوشوا كيميتش في الدقيقة 63، ليودع الفريق الإنجليزي البطولة ويخسر فرصة المشاركة في كأس العالم للأندية.

بسبب هذه الخسارة، ذهبت بطاقة التأهل الأوروبية الأخيرة إلى سالزبورج النمساوي، وفقًا للتصنيف، بعدما حجز المقعد رقم 12 من القارة العجوز، متنافسًا مع أرسنال على هذه البطاقة.

وبذلك، اكتملت قائمة الأندية الأوروبية المتأهلة إلى مونديال الأندية 2025 بنظامه الجديد، والتي تضم:

مانشستر سيتي - إنجلترا (بطل دوري أبطال أوروبا 2023)
ريال مدريد - إسبانيا (بطل دوري أبطال أوروبا 2022)
تشيلسي - إنجلترا (بطل دوري أبطال أوروبا 2021)
بايرن ميونخ - ألمانيا (بالتصنيف)
باريس سان جيرمان - فرنسا (بالتصنيف)
إنتر ميلان - إيطاليا (بالتصنيف)
بورتو - البرتغال (بالتصنيف)
بوروسيا دورتموند - ألمانيا (بالتصنيف)
بنفيكا - البرتغال (بالتصنيف)
يوفنتوس - إيطاليا (بالتصنيف)
أتلتيكو مدريد - إسبانيا (بالتصنيف)
سالزبورج - النمسا (بالتصنيف)

ارسنال كأس العالم للأندية 2025 دورى أبطال اوروبا بايرن ميونخ جوشوا كيميتش