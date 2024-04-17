رونالدو ينتصر على يوفنتوس في معركة قانونية ويحصل على 10 ملايين يورو

في مفاجأة مدوية، كشفت الصحافة الإيطالية عن حكم محكمة إيطالية لصالح النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم النصر السعودي، ضد ناديه السابق يوفنتوس، بإلزامه بدفع مبلغ 10 ملايين يورو للاعب، وذلك بعد صراع قانوني حول رواتب ومكافآت غير مدفوعة.

يرجع تاريخ هذه القضية إلى موسم 2020-2021، عندما وافق رونالدو على تخفيض راتبه بنسبة 4 ملايين يورو للتكيف مع الظروف المالية الصعبة التي واجهها يوفنتوس بسبب جائحة كورونا. ولكن، تضمنت الاتفاقية أيضا وعدا من النادي بدفع مبلغ إضافي لرونالدو في حال تحقيق أهداف رياضية محددة، وهو ما لم يحدث.

رفض يوفنتوس لاحقا دفع المبلغ المتفق عليه، بحجة أن رونالدو لم يحقق الأهداف المطلوبة. مما دفع النجم البرتغالي إلى رفع دعوى قضائية ضد ناديه السابق للمطالبة بمستحقاته.

أيدت المحكمة الإيطالية ادعاءات رونالدو، وحكمت لصالحه بدفع مبلغ 10 ملايين يورو، وهو ما يمثل نصف المبلغ الذي كان يطالب به اللاعب.

يمثل هذا الحكم انتصارا كبيرا لرونالدو، ويؤكد على صحة موقفه في هذه القضية. كما يشكل ضربة مالية ليوفنتوس، الذي يعاني بالفعل من صعوبات مالية.