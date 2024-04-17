مجلس النواب الأمريكي يصوت السبت المقبل على مشاريع قوانين بتخصيص مساعدات لأوكرانيا وإسرائيل

يصوت مجلس النواب الأمريكي السبت المقبل، على مشاريع قوانين منفصلة تتعلق بتخصيص حزم مساعدات عسكرية لأوكرانيا وإسرائيل، حسبما أفاد رئيس المجلس الجمهوري مايك جونسون.

وقال جونسون، وفقا لقناة "الحرة" الفضائية، مساء اليوم الأربعاء، إنه "إذا كان البلدان إسرائيل وأوكرانيا قادرين على الدفاع عن سيادتهما بشكل كامل، فإنهما يعتمدان على المساعدات الأمريكية للقيام بذلك، بما في ذلك الأسلحة".

وكان رئيس المجلس، أعلن الاثنين الماضي، أنه سيقدم أربعة نصوص للتصويت، واحد يتعلق بالمساعدات العسكرية والاقتصادية لأوكرانيا التي يعرقلها منذ أشهر الجمهوريون في مجلس النواب، ومشروع قانون ثانٍ لإسرائيل، وثالث "لتعزيز حلفائنا في منطقة المحيطين الهندي والهادئ" والأخير "لتبني تدابير إضافية لمواجهة خصومنا وتعزيز أمننا القومي".