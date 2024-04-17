20 مصابًا في انقلاب ميكروباص على طريق الصعيد الشرقي بالمنيا

أصيب 20 شخصًا، اليوم، في حادث انقلاب ميكروباص على طريق الصعيد الشرقي أمام مركز بني مزار، شمال محافظة المنيا.

وتلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا من غرفة عمليات النجدة بانقلاب ميكروباص على طريق الصعيد الشرقي القديم، وتحديدًا أمام مركز بني مزار، شمال محافظة المنيا.

وعلى الفور، انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، وتبين انقلاب ميكروباص بسبب السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة.

وأسفر الحادث عن إصابة 20 شخصًا بإصابات متفرقة ما بين كدمات وسحجات واشتباه ارتجاج وكسور بأنحاء الجسم.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى التكامل بالشيخ فضل بمركز بني مزار شمال المحافظة لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.