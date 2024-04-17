تحذيرات من مخاطر خماسين الربيع.. تلقى بظلالها على مرضى الجهاز التنفسي وتصيب العين.. متخصصون يقدمون أهم النصائح للوقاية من المضاعفات الصحية الناتجة عن التقلبات الجوية

موجة تحذيرات من مخاطر خماسين الربيع مصر في موسم الربيع ، والتى تلقى بظلالها على مرضى الجهاز التنفسي وتصيب العين بالرمد ، رغم ان تقلبات جوية حادة متوقعة بحدوث موجة رياح خماسينية قوية خلال الأيام القادمة ثبدأ اليوم ، مخاطر خماسين الربيع تلقى بظلالها على مرضى الجهاز التنفسى التقلبات الجوية الحالية وموجة رياح الخماسين المتوقعة على مرضى الجيوب الأنفية والجهاز التنفسي والعيون وتلك نصائح الخبراء والاطباء

قال الدكتور يسري محمد السيد أستاذ علم الأرصاد الجوية في جامعة القاهرة وخبير في التنبؤات الجوية والنمذجة المناخية لـ "البوابة نيوز": تشكل الأجواء المتقلبة الحالية منذ عدة أيام خطرًا كبيرًا على صحة الإنسان، خاصة مرضى الجيوب الأنفية والجهاز التنفسي والعيون ، ومخاطر التقلبات الجوية على مرضى الجيوب الأنفية تؤدى إلى تهيج بطانة الأنف، وتفاقم الأعراض مثل احتقان الأنف وسيلان الأنف والألم.

ويضيف: أنصح المواطنين باتخاذ الحيطة والحذر خلال فترات التقلبات الجوية وموجة رياح الخماسين المتوقعة،خاصة لمرضى الجيوب الأنفية والجهاز التنفسي والعيون وباتباع نصائح الخبراء، لتقليل مخاطر هذه الظروف الجوية على صحتك.

وحول مخاطر التقلبات الجوية على مرضى الجهاز التنفسي، أكد الدكتور محمد فؤاد شاكر استشاري أمراض الصدر والحساسية ، مدير مركز شاكر للصدر والحساسية، بجامعة القاهرة لـ "البوابة نيوز": تفاقم الأعراض الناتجة عن التقلبات الجوية ورياح الخماسين يؤدى الى الحساسية مثل العطس والحكة وسيلان الدموع، وزيادة خطر الإصابة بالعدوى لان التقلبات الجوية ورياح الخماسين تحديدا تضعف جهاز المناعة، مما يزيد من خطر الإصابة بالعدوى البكتيرية أو الفيروسية في الجيوب الأنفية وزيادة أعراض الربو تؤدي إلى تهيج مجرى الهواء فى الجهاز التنفسي وتفاقم أعراض الربو مثل الصفير وضيق التنفس والسعال وتفاقم أعراض التهاب الشعب الهوائي المزمن قد تُؤدي التقلبات الجوية إلى ضيق التنفس والسعال المزمن.

مخاطر التقلبات الجوية على مرضى العيون

حذرت أستاذة أمراض العيون في جامعة القاهرة الدكتورة سهام أحمد لـ"البوابة نيوز" من جفاف العين والتهاب الملتحمة، قائلة إنه بوضوح تلك المخاطر الناتجة عن رياح الخماسين تتمثل جفاف العين وتؤدي رياح الخماسين تصيب العين بالحكة والاحمرار والتهاب الملتحمة والتهاب القرنية وقد تؤدي تلك التقلبات الجوية إلى تهيج العين وزيادة خطر الإصابة بالتهاب القرنية والحساسية وقد تؤدي التقلبات الجوية إلى سيلان الدموع واعاقة الرؤية وتلك نصائح لحماية العين من رياح الخماسين وضرورة ارتداء النظارات الشمسية لحماية العين من الغبار والأتربة واستخدام قطرات العين المرطبة لمنع جفاف العين

نصائح الخبراء للوقاية من مخاطر التقلبات الجوية

البقاء في المنزل خاصة خلال فترات ذروة هبوب رياح الخماسين وارتداء النظارات الشمسية لحماية العين من الغبار والأتربة واستخدام قطرات العين المرطبة لمنع جفاف العين وشرب الكثير من الماء للحفاظ على رطوبة الجسم واستخدام بخاخات الأنف المالحة لتخفيف احتقان الأنف تجنب ممارسة الرياضة في الهواء الطلق: خاصة خلال فترات ذروة هبوب رياح الخماسين واستشارة الطبيب في حال تفاقم الأعراض أو ظهور أي أعراض جديدة.