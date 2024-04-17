غسان ريفي: إسرائيل في مأزق كبير والاحتلال يتكتم على خسائره

قال غسان ريفي، رئيس تحرير جريدة سفير اللبنانية، إن العدو الإسرائيلي دائمًا في مأزق وتحديدًا اليوم، وكل ما كان يشعر بذلك يقوم بالقفز إلى الأمام ويقصف البلدات اللبنانية، علمًا بأن حزب الله يقوم أو المقاومة اللبنانية تقوم بإسناد غزة تحت هذا العنوان والرد على العدوان الإسرائيلي.

وأضاف ريفي، اليوم الأربعاء، خلال مداخلة ببرنامج "منتصف النهار"، المُذاع عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن ما تقوم به المقاومة يوجع ويؤلم العدو الإسرائيلي خصوصًا بأن الضربات تكون مركزة وليس ضربات عشوائية وهي ما زالت يعني تحت قواعد الاشتباك التي تقول بضرب المراكز العسكرية وتجمعات جنود الاحتلال والمواقع التي تعطي الإحداثيات لضرب المواقع في جنوب لبنان.

وأكد، أن إسرائيل اليوم تتكتم بشكل كامل على كل الخسائر التي تلحق بها لحفظ ماء وجهها في الداخل الإسرائيلي، خصوصا كلنا نعلم أنها تعاني الأمرين، فحكومة نتنياهو تعاني الأمرين من المعارضة ومن ضغط أهالي المحتجزين وعملية إسقاط الحكومة وإسقاط نتنياهو والانتخابات المبكرة التي يدعو إليها يائير لابيد زعيم المعارضة.

وأشار، إلى أن نتنياهو كان يعتقد بأن استمرار الحرب في غزة والتحضير لاجتياح رفح قد يحميه في الداخل الإسرائيلي.

