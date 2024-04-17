رئيس مياه القاهرة يوجه بتكثيف التفتيش لرفع كفاءة المحطات استعدادا لفصل الصيف

تابع المهندس مصطفى الشيمى رئيس شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى، تنفيذ خطط المتابعة والتفتيش التى ينفذها قطاع الدعم الفنى وكافة القطاعات الفنية بجميع محطات ومواقع الشركة، للتأكد من سلامة الإجراءات والعمل على تحسين نظم إدارة وتشغيل المنشآت بما ينعكس على جودة الخدمات المقدمة للعملاء على مدار 24 ساعة، وتنفيذ أى اجراءات تصحيحية لازمة فوراً بما لا يؤثر على انتظام واستدامة تقديم الخدمات.



وقال الشيمي، أن تنفيذ الصيانات الدورية وبرامج العمرات بالطلمبات ومحابس المياه بالمحطات والروافع، تتم من خلال مهندسي وفني الشركة الذين يتم تدريبهم على أحدث نظم العمل الحديث، بالإضافة إلى الاجتماعات الدورية مع رؤساء القطاعات والإدارات المختلفة لبحث تنفيذ وإجراء أى صيانات لازمة ضمن إستعدادات الشركة لموسم الصيف.

واكد، ان الشركة لديها كوادر بشرية مدربة على اعلى مستوى فى الكشف عن التسرب بإستخدام احدث التقنيات والأجهزة المتخصصة فى هذه المجال .

على صعيد آخر يتابع قطاع الدعم الفنى تنفيذ خطط متابعة ومراقبة كافة خطوط المياه والكشف عن اى تسريب محتمل والعمل على معالجته على الفور لتحقيق اهداف خطة الشركة لتقليل الفاقد

تتضمن الخطة سرعة التحرك لمعالجة اى شكاوى تسريب مياه يتم استقبالها عن طريق الخط الساخن 125 او خدمة واتساب مياه القاهرة على رقم 01206665125 فى اى توقيت على مدار 24 ساعة وأيام الأعياد والعطلات الرسمية، وذلك لإيمان الشركة بخطورة هذه الشكاوى والحفاظ على كل نقطة مياه تحقيقاً لسياسة الدولة نحو ترشيد الاستهلاك والحفاظ على مياه الشرب.