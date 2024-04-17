نصف نهائى أبطال آسيا.. تشكيل هجومى للهلال أمام العين

أعلن جورجي جيسوس المدير الفنى لفريق الهلال السعودى، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره العين الإماراتى، وذلك بعد قليل على ملعب "استاد هزاع بن زايد"، ضمن منافسات ذهاب نصف نهائى دورى أبطال آسيا.

وجاء تشكيل فريق الهلال كالتالى:

حراسة المرمى: محمد العويس

خط الدفاع: سعود عبدالحميد - علي البليهي - كاليدو كوليبالي - ياسر الشهراني

خط الوسط: روبين نيفيز - سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش - ميشايل

خط الهجوم: مالكوم أوليفيرا - سالم الدوسري - عبدالله الحمدان.

ومن المفترض أن تُقام مباراة الإياب يوم الثلاثاء المقبل 23 أبريل الجاري على ملعب المملكة أرينا معقل فريق الهلال.

