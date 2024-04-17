محافظ قنا يتفقد أعمال إحلال وتجديد الحملة الميكانيكية بفرشوط

تفقد اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، اعمال إحلال وتجديد مقر الحملة الميكانيكية التابعة لمركز ومدينة فرشوط.

رافق المحافظ كل من الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، وسامح البدراوي وكيل وزارة الإسكان ، والنائب خالد أبو نحول عضو مجلس النواب، والمهندس رجب عرفة رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بقنا، والمهندس محمد مصطفى ياسين المستشار الهندسي للمحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية.

تابع محافظ قنا، أعمال تطوير مقر الحملة الميكانيكية، و إحلال وتجديد سور الحملة ، وإضافة وحدة جديدة لخدمة السيارات مثل ( المغسلة ) بهدف إجراء الصيانة الأولية للسيارات ، فضلا غن زيادة عدد المظلات المعدنية للحفاظ علي السيارات من حرارة الشمس خلال فصل الصيف، وأمطار الشتاء ، بما يساهم ذلك في استمرار عمل المركبات لأطول فترة ممكنة.

كما تفقد محافظ قنا مبني الوحدة المحلية لمركز ومدينة فرشوط، لمتابعة سير العمل وانتظامه ، مثمنا جهود العاملين لتحقيق أفضل الخدمات المقدمه للمواطنين، موجها بسرعة تقديم الخدمات للمواطنين.

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