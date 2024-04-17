محافظ الدقهلية: تسليم وحدات اسكان الجلاء للمستحقين بقرعة علنية

عقد محافظ الدقهلية اليوم اجتماعاً لمتابعة الموقف التنفيذي بمشروع مساكن الجلاء ضمن مشروع تطوير عواصم المحافظات، بحضور الدكتور هيثم الشيخ نائب محافظ الدقهلية، واللواء أيمن الشريف السكرتير العام للمحافظة والنائب احمد الشرقاوي، عضو مجلس النواب والنائب وحيد فودة عضو مجلس النواب والنقيب احمد ممدوح ممثلا عن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة والمهندس خالد نصر رئيس مجلس ادارة شركة مياة الشرب والصرف الصحي والمهندسة نهاد البلتاجي مدير وحدة التنمية الحضارية بديوان محافظة الدقهلية ومسئولي شركات الغاز والكهرباء والاتصالات ومديرية الطرق ورؤساء أحياء مدينة المنصورة.

وشدد محافظ الدقهلية علي ضرورة تضافر جهود جميع القطاعات لسرعة التمهيدا لافتتاحه قريبا وبدء تسليم الوحدات للمستحقين من خلال القرعة العلنية،.

وأشار الي أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أمر بتطوير عواصم المحافظات لتوفير حياة كريمة للمواطنين بالتزامن مع تنفيذ مبادرة حياة كريمة بالريف المصري .

وقال محافظ الدقهلية إن مشروع تطوير مساكن الجلاء هو هدية فخامة الرئيس السيسي لأهالينا أبناء مدينة المنصورة لتوفير سكن كريم لهم ، وحياة كريمة تليق بأبناء الدولة المصرية في ظل بناء الجمهورية الجديدة، كما وجه بضرورة الحفاظ علي المسطحات الخضراء داخل المشروع والملاعب والمناطق الترفيهية للمواطنين بعد تسليمها.

وقدم المحافظ الشكر للقوات المسلحة والهيئة الهندسية وجميع العاملين المشاركين في تنفيذ مشروع مساكن الجلاء علي الجهد المبذول لإنهاء المشروع وفقاً للبرنامج الزمني ، وعلي دقة التنفيذ لخروج المشروع بهذا الشكل المشرف.

وثمن دور صندوق التنمية الحضرية علي تمويل المشروعات الجاري تنفيذها ضمن مشروع تطوير عواصم المحافظات بالدقهلية منها مساكن الجلاء ومشروع أرض حي شرق وتطوير المناطق الغير مخططة في كل من المنصورة وبلقاس والسنبلاوين.

يذكر ان مشروع مساكن الجلاء تم تنفيذه ضمن مشروع تطوير عواصم المحافظات والذي تم تمويله من صندوق التنمية الحضرية وهو عبارة عن إنشاء وحدات سكنية حيث يتم انشاء 7 ابراج سكنية بعدد 704 وحده سكنية و 58 محل تجاري وحضانة ووحدة صحية ، بالإضافة إلي إنشاء وحدات سكنية علي ارض حي شرق المنصورة وتشمل إنشاء 11 برج سكني بعدد 658 وحده سكنيه و 88 شقه اداري و 22 محل تجاري.

IMG-20240417-WA0181

IMG-20240417-WA0175

IMG-20240417-WA0175

IMG-20240417-WA0177

IMG-20240417-WA0180