"حزب الله" يشن هجوما مركبا على شمال إسرائيل فيصيب 18 بينهم جنود

أعلن حزب الله، اليوم الأربعاء، تنفيذ "هجوم مركب" بالصواريخ الموجهة والمسيرات الانقضاضية على موقع عسكري إسرائيل في منطقة عرب العرامشة، شمالي إسرائيل.

وقال حزب الله في بيان إنه نفذ هجوما مركبا بالصواريخ الموجهة والمسيرات الانقضاضية على مقر قيادة سرية الاستطلاع العسكري المستحدث في عرب العرامشة، ‏في ما يسمى "المركز الجماهيري"، وأصابوه إصابة مباشرة وأوقعوا أفراده بين قتيل وجريح.

من ناحيته، قال موقع "واللا" الإسرائيلي إن "القصف على عرب العرامشة أصاب مبنى إصابة مباشرة إضافة إلى سيارة".

من جهتها، كشفت وسائل إعلام إسرائيلية أن عدد الإصابات في هجوم "عرب العرامشة" ارتفع إلى 18 إصابة، بينهم واحد في حالة حرجة واثنان في حالة خطيرة.

وفي وقت سابق، أفاد مراسلنا بأن عدد الإصابات جراء هجوم عرب العرامشة ارتفع إلى 13، بينها 3 إصابات خطيرة.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية أفادت بسقوط عدد من المصابين بالهجوم على منطقة عرب العرامشة، موضحة أن عدد الجرحى ارتفع إلى 7، منهم اثنان في حالة خطرة.