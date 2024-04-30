غدًا.. تكريم نيللي وفاروق فلوكس في حفل تدشين "أنسنة الرؤية" للجريفاني

كشف الشاعر العربي السعودي إبراهيم الجريفاني، وعلى شرف المستشار خالد القاضي رئيس محكمة الاستئناف ورئيس لجنة ثقافة القانون والمواطنة وحقوق الإنسان بالمجلس الأعلى للثقافة، عن تكريم عدد من الفنانين والمبدعين والشخصيات العامة خلال حفل تدشين أحدث أعماله الإبداعية والموسوم بـ"أنسنة الرؤية" غدًا الأربعاء بالقاهرة.

وقال الجريفاني، إنه سوف يتم تكريم الفنانة القديرة نيللي والفنان القدير فاروق فلوكس، والمستشار أحمد فهمي الباز الوزير المفوض للشؤون العربية، والمستشار خالد القاضي، والدكتور حسين عبدالبصير عالم الآثار المصري، والدكتورة أماني الموجي، والدكتورة منال رضوان وجامعة عين شمس .

ويُقام هذا المساء الثقافي الفني الإنساني الخيري بالتعاونِ مع جمعية أيادي الشفاء لعلاج مرضى قسم الأورام في جامعة عين شمس، حيث سيكون ريع الحفل لصالح العمل الإنساني المجتمعي وهي رسالة الشاعر الإنسانية في حفلات تواقيعه خلال السنوات السبع الماضية، كما يشهد المساء معرضا فنيًا راقيا لسبع فنانات تشكيليات عربيات.

ويشمل ديوان "أنسنة الرؤية" ثلاثة جوانب الأولى منها تسليط الضوء علي ملامح إنسانية في رؤية المملكة العربية السعودية 2030، وواقع التحول من جانب الاهتمام الإنساني بإلانسان السعودي والمقيم في المملكة واعتماد جوانب من الرؤية من خلال الآثار التاريخية القديمة وأيضا آثار السيرة النبوية في مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وتابع الشاعر السعودي أن الديوان يتناول تسجيل المملكة العربية السعودية لكل هذه المواقع التاريخية في منظمة اليونسكو، كما تناول مملكة تاج التي تم اكتشافها وكانت قائمة قبل نحو 5000 عام وتقع في المنطقة المنطقة الشرقية من المملكة وتتناول فتاة أو أميرة ثاج.

يشار إلي أن ديوان "أنسنة الرؤية" الصادر حديثًا هو الديوان الخامس عشر في مسيرة الشاعر إبراهيم الجريفاني، وجاء التوقيع في القاهرة للعام السابع، حيث أقام العديد من حفلات توقيع في العديد من العواصم العربية وله قبل هذا أربعة عشر ديوانا وترجمة أعماله إلى خمس لغات هي" الفرنسية والإنجليزية والإسبانية والروسية والتركية.