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الأربعاء 17 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي

بوابة العرب

مدير الموساد السابق: استهداف المنشآت النووية الإيرانية خيار مطروح

بالتي
بالتي
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قال المدير السابق للمخابرات الإسرائيلية "الموساد" زوهر بالتي، إن استهداف المنشآت النووية في إيران هو من بين الخيارات المطروحة على الطاولة، حيث تقرر إسرائيل كيفية الرد على الهجوم الإيراني يوم السبت الماضي، بحسب ما ذكرت "سكاي نيوز".

وأطلقت إيران، يوم السبت الماضي، أكثر من 300 صاروخ وطائرة بدون طيار (مسيرة) على إسرائيل.

ولدى سؤاله خلال مقابلة مع الصحفية الأسترالية يلدا حكيم، عما إذا كان كل شيء مطروحا على الطاولة، بما في ذلك استهداف المنشآت النووية، قال بالتي: "لا شك. كل شيء على الطاولة الآن ".

وبعد الضغط عليه بشأن ما إذا كان ذلك يشمل منشآت نووية، قال: "بما في ذلك."

وجاء الهجوم على إسرائيل بعد ضربة إسرائيلية علي القنصلية الإيرانية في سوريا. وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن 99٪ من الصواريخ والمسيرات التي أطلقت على إسرائيل فشلت في اختراق دفاعاتها الجوية.

الموساد المدير السابق للمخابرات الإسرائيلية زوهر بالتي إسرائيل إيران المنشآت النووية