أتلتيكو مدريد يزيح برشلونة ويتأهل لمونديال الأندية فى ثوبه الجديد

تأهل فريق أتلتيكو مدريد الإسبانى، إلى بطولة كأس العالم للأندية 2025 والتى تستضيفها الولايات المتحده الأمريكية بنظامها الجديد، رغم خسارته أمام بوروسيا دورتموند الألمانى، فى ربع نهائى دورى ابطال أوروبا.



ساهمت خسارة برشلونة الإسبانى، وتوديعه لبطولة دورى الأبطال أمس الثلاثاء، على يد باريس سان جيرمان الفرنسى، في تأهل أتلتيكو مدريد رغم سقوطه أيضا في "الشامبيونز ليج"، نظرا لأن الروخيبلانكوس بات متقدما بفارق كبير عن البلوجرانا في الترتيب.



وأصبح أتلتيكو مدريد الإسبانى الفريق رقم 22 الذي يحجز مقعده في مونديال الأندية بالشكل الجديد، والتي من المفترض ان تقام فى الفترة بين 15 يونيو و13 يوليو 2025، وتلعب كل أربعة أعوام، بمشاركة 32 فريقا.

يمثل الاتحاد الأوربى فى البطولة القارية بـ 12 فريق تأهل منهم 11 حتى الآن، وهم:

1- ريال مدريد

2- تشيلسي

3- مانشستر سيتي

لأنهم أبطال آخر ثلاث نسخ من التشامبيونزليج.

4- بايرن ميونخ

5- باريس سان جيرمان

6- إنتر ميلان

7- بوروسيا دورتموند

8- بورتو

9- بنفيكا

10- يوفنتوس

11- أتلتيكو مدريد

بفضل ترتيبهم ضمن التصنيف.

ويتبقى فريق لأكتمال عدد فرق الاتحاد الأوروبى المشاركة فى المونديال، وسيكون محجوز لبطل دوري الأبطال للنسخة الحالية، وفى حالة تتويج احد الفرق المتأهلة من قبل للمونديال، سيتأهل فريق سالزبورج النمساوي.