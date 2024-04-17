برلمانية: رفع أسعار الأدوية حُكم على ملايين المصريين بالموت

تقدمت النائبة راوية مختار، عضو مجلس النواب، بسؤال إلى المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى رئيس الوزراء ووزير الصحة، عملاً بحكم المادة 129 من الدستور، والمادة 198 من اللائحة الداخلية للمجلس، بشأن أسباب مطالبات هيئة الدواء برفع سعره 50% رغم معاناة المرضى من الحصول عليه.

وأشارت عضو مجلس النواب، إلى مطالبات هيئة الدواء برفع أسعار الأدوية الفترة المقبلة 50% وعدم قدرة الهيئة على تحمل أسعار مستلزمات إنتاج الدواء خاصةً بعد المستجدات التي طرأت على الاقتصاد المصري.

وقالت «رواية »: «نظرًا لأن القطاع الطبي في مصر يعاني من الإهمال، خاصةً في سوق الدواء الذي بات عبئا على المواطن المريض، فلا يجد أمامه إلا الموت بعد نفاد محاولاته في الحصول على علبة دواء فعالة وبسعر مناسب».

وأوضحت النائبة، أن غلاء سعر الدواء يعتبر حُكم على الملايين في مصر بالموت، إذ لم يعد المواطن البسيط قادرا على شراء الأدوية بعد غلاء أسعارها المتواصل دون رحمة أو توقف، حيث تحتل مصر مرتبة أولى على مستوى العالم العربي في الإصابة بمرض سكانها بداء السكري، والذي ارتفع سعره 3 أضعاف على مدار أشهر قليلة.

وأضافت: «هنا لا ننسى غياب الرقابة على المؤسسات الصحية، واحتكار سوق الأدوية والمستشفيات، وهي جميعها ملفات هامة لابد مناقشتها ووضع حلولا لها بدلا من رفع سعر الدواء 50% على المريض الذي يلقى شبح الموت في الأخير».

وتسائلت النائبة راوية مختار، عن أسباب هيئة الدواء في مطالبات رفع أسعار الأدوية 50%، ومدى تأثير هذا القرار على المواطن في ظل عجزه على شراء الدواء بعد رفع السعر المتواصل الاجتماعي.